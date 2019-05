Le ragioni dei segreti

Non è facile definire i segreti. Di certo ce ne sono, così come non mancano donne e uomini che sanno conservarli in sé e per nessuna ragione potrebbero rivelarli; o meglio concedere loro quella libertà che non avrebbero per natura. I segreti sono ovunque: in noi, nelle cose, a volte si celano in un numero o in un dogma; di certo si annidano in politica o in taluni organi dello Stato, molti sono tali solo in apparenza e forse per questo cercano disperatamente di farsi conoscere. Nell'ultima opera di Miguel de Cervantes, “Le peripezie di Persiles e Sigismonda”, uscita postuma nel 1617, si legge: “Due volte sciocco colui che, svelando un segreto ad un altro, gli chiede caldamente di non rivelarlo a nessuno”.

Gerolamo Cardano, medico e filosofo vissuto tra il 1501 e il 1576, uno degli uomini più fascinosi del nostro Rinascimento che figura tra le letture del don Ferrante di Alessandro Manzoni ne “I Promessi Sposi”, mente universale che piacque a Shakespeare, anzi non pochi esegeti ne intravedono il ritratto nel Prospero de “La tempesta”, scrisse tra le molte sue opere “Il libro dei segreti”. Opera che ora, a cura di Davide Giavina, viene (seppur in parte) tradotta in italiano e pubblicata da Mimesis (pp. 104, euro 10).

Cardano in queste pagine infrange una tradizione durata secoli e volge le sue riflessioni riguardanti i segreti non soltanto alla filosofia o alla scienza, ma cerca di porre l'attenzione sulle scoperte e sulle innovazioni tecniche moltiplicatesi nel suo secolo e in grado di svelare non poche leggi nascoste. Non soltanto: egli collega il segreto al guadagno, alle logiche del mercato, alle necessità del mondo. Significativamente il curatore Giavina ha posto come sottotitolo alla sua introduzione: “… dal guadagno del segreto al segreto del guadagno”. Del resto, Cardano non ha scritto un trattato di esoterismo ma un libro che guarda alla realtà e in esso c'è sempre un senso pratico che guida enumerazioni e pensieri.

Il tono dell'opera è piacevole, mai dispersivo. “La vera conoscenza dei segreti - si legge nella parte XI – si origina dalle cause delle cose ed essa risiede solo tra gli dei. Solo loro infatti colgono le parti più profonde delle cose, noi capiamo soltanto la parte esteriore e pure non bene; perciò, tra gli innumerevoli segreti della natura ne conosciamo pochi, e quei pochi li conosciamo mediante meccanica ed esperienza piuttosto che tramite contemplazione e scienza”. C'è poco da aggiungere. Si potrebbe tentare di dedurre che anche oggi siamo permeati da segreti e ogni scoperta ce ne porta altri. Ma questa è una problematica che conduce lontano. Le riflessioni che ci donano queste pagine di Cardano sono un esercizio per non perdersi tra un segreto e l'altro.

