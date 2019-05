Torna Art Garfunkel, voce della «rivoluzione gentile» del folk

Dopo 13 anni di assenza dai palchi italiani riecco l'«altra metà del mito». Art Garfunkel, voce celestiale e faccia d'angelo, almeno quando la giovinezza gli sorrideva, indimenticabile membro del duo Simon & Garfunkel che negli anni Sessanta fece la «rivoluzione gentile» del folk, torna a queste latitudini con il tour «In Close Up» che mette a fuoco cinquant'anni di carriera in chiave rigorosamente acustica dopo il periodo buio dello stop forzato dall'attività per problemi di salute.

Quattro date nello Stivale per lui: lunedì 13 febbraio al Politeama Rossetti di Trieste per uno spettacolo già sold out, mercoledì 15 al Linear Ciak di Milano, giovedì 16 al Gran Teatro Geox di Padova, sabato 18 all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Occasione per riascoltare brani che sono diventati patrimonio imprescindibile della cultura popolare degli ultimi cinquant'anni come «The Boxer», «Scarborough Fair», «Bridge Over Troubled Water» e ovviamente «The Sound of Silence». Chi musicalmente è cresciuto negli anni Novanta può optare sul Brit pop sinfonico dei Divine Comedy, band guidata dal polistrumentista nordirlandese Neil Hannon tornata a incidere a settembre scorso con il progetto «Foreverland».

Data unica in Italia per loro, venerdì 10 febbraio, al Teatro Grande di Brescia. Altro protagonista della stagione dei Nineties, ma americano e saldamente ancorato alle radici del folk, è Grant Lee Phillips, già band leader dei Grant Lee Buffalo, band di culto nei circuiti alternative di Oltreoceano. Anche nel suo caso data unica in Italia, martedì 14 febbraio, alla Sala Estense di Ferrara. Non mancano gli appuntamenti con l'indie contemporaneo di qualità. C'è attesa per esempio per Tom Odell, alfiere dell'indie folk britannico che con il suo album di debutto ha venduto un milione di copie e si è aggiudicato il prestigioso Ivor Novello Award nel 2014 come miglior compositore dell'anno.

A giugno il secondo atto della sua discografia «Wrong Crowd» che sarà al centro del concerto del 15 febbraio all'Alcatraz di Milano. Rock blues senza sconti quello dei californiani Rival Sons, reduci dalla pubblicazione del quinto album «Hollow Bones». Anche nel loro un solo show nel Bel Paese: all'Alcatraz, martedì 14 febbraio. Due date invece, martedì 14 allo Spazio 900 di Roma e mercoledì 15 al Fabrique di Milano, per Trentemøller, campione dell'elettronica danese che sfugge a catalogazioni precise: il suo tocco molto personale non si fa in alcun modo ingabbiare in traiettorie predeterminate. «Fixion», uscito a settembre 2016, più che essere una rivoluzione rispetto al suo predecessore «Lost» ne è la prosecuzione ideale tra mood malinconico, preziosità delle soluzioni melodiche e di fondo un romanticismo molto scuro.

Sempre elettronica scandinava quella del producer norvegese Alan Walker, impegnato al Fabrique di Milano il 16 febbraio. In ultimo un bel po' di jazz di prima scelta. Fa rotta sull'Italia il progetto Spectrum 40 di Billy Cobham che unisce al virtuoso statunitense della batteria la chitarra di Dean Brown, le tastiere di Gerry Etkins e il basso di Rick Fierabracci. Il 10 e l'11 febbraio si esibiranno al Blue Note di Milano con due doppi show, il 12 e il 13 saranno al Bravo Cafè di Bologna. Swing per tutti con Ray Gelato & The Giants, sempre in doppio show al Blue Note il 14, 16, 17 e 18 febbraio.

