storie multietniche\Dove sono i libri per bimbi come noi?

«Se i libri hanno il potere di aiutarci a trovare noi stessi, allora un libro per ragazzi ha dei superpoteri» ha detto la scrittrice Linda Sue Park, vincitrice della Newbery Medal, prestigioso premio letterario per ragazzi. Come finestre aperte su mondi sconosciuti, i libri sono anche specchi che riflettono tante identità.

Per questo negli Stati Uniti nel 2014 è partita la campagna «We need diverse book» (WNDB) per «produrre e promuovere la letteratura che riflette e onora la vita di tutti i giovani». L’intento è quello di accrescere la consapevolezza di genitori, autori, editori e librai dell’importanza della diversità, in ogni sua forma, per insegnare che ciascuno merita di diventare l’eroe di una storia. Affinché ciò avvenga, sugli scaffali devono trovare spazio pubblicazioni per ragazzi capaci di rappresentare una grande varietà di esperienze e di caratteri, che rispecchiano la complessità della natura umana, che spesso va oltre i confini dell’immaginazione. Leggendole, i più piccoli apprendono qualcosa di nuovo su di sé e sugli altri e imparano a stimare l’importanza del proprio (e altrui) mondo interiore.

La mancanza di storie riguardanti alcuni gruppi sociali è confermata dal Cooperative Children’s Book Center dell’Università del Wisconsin: nel 2014 i libri per bambini pubblicati negli Stati Uniti e con protagonisti non caucasici sono stati solo il 14%. Nonostante si tratti di un record mai raggiunto dall’inizio del monitoraggio, nel 1994, è ancora insufficiente per una società sempre più multietnica. Proprio l’anno scorso, infatti, negli USA tra i bambini con meno di 5 anni gli appartenenti alle minoranze sono diventati la maggioranza. Inoltre, i dati dell’Università del Wisconsin mostrano che anche quando nei libri si dà voce alle minoranze, spesso autori e illustratori non ne fanno parte e ciò getta dei dubbi sull’autenticità della narrazione.

A Washington il 31 marzo verrà consegnato “The Walter”, il premio alla diversità, il graphic novel «March: Book Three», ultimo capitolo di una pluripremiata trilogia sulla lotta per i diritti civili degli afroamericani dall’autunno del 1963. Menzione speciale per le vicende di una trans adolescente, di un amore tra due giovani di diversa estrazione sociale e di una fanciulla di origine bengalese che si sente costantemente sotto sorveglianza. Insomma, a dover essere più presenti e visibili sono tutte le diversità, affinché nessuno debba chiedere ancora, come fece nel 1940 un alunno della leggendaria scrittrice Beverly Clearly, «Dove sono i libri per bimbi come noi?»

