È il sole che fa quel pezzo di luna

Abbiamo appena visto la luna piena che ci ha regalato un’eclisse in penombra ed è il momento di cominciare a raccogliere le nostre ipotesi guardando i disegni fatti in due settimane (si veda l’articolo su Domenica del 29 gennaio scorso, www.archiviodomenica.ilsole24ore.com, ndr).

Seriana si domanda: «Cos’è che la fa illuminare la luna? Non è che le stelle possono tutte illuminare quel pezzo. Come fanno? Sotto c’è il sole e sopra c’è la luna, quindi, quando tramonta il sole sale la luna e poi fanno tutto il giro. Quando la luna sta sopra è sempre rotonda, non a pezzettini, è il sole sotto che fa quel pezzettino di luna».

Seriana ha visto giusto. È il sole «che fa quel pezzettino di luna». Ma come?

Continuiamo a seguire il suo ragionamento: «Poi però mi sono detta: com’è che la luna non è sempre uguale? Forse è il sole che si può anche muovere per farla illuminare in altri posti. Se il sole sta da una parte, la luna è colorata da quella parte…» E Diego aggiunge: «Secondo me quello che dice Seriana potrebbe andare bene. Quando il sole si sposta illumina una parte diversa».

«Ma il sole non si sposta, è la terra che si muove», ribatte Mario, fedele a una conoscenza acquisita. «Ma allora, come fa a diventare da piena a mezza, a spicchio?», si domanda Emilia. «Se è già luminosa non può cambiare. Forse se il sole sta dietro alla terra, la terra non è illuminata perché la luce non arriva, e la luna è solo in parte illuminata, perché c’è l’ombra della terra, però quando esce un pochino dall’ombra della terra, la luce del sole va sulla luna e si vede».

Per esperienza so che la teoria di Emilia, cioè il fatto che le fasi della luna dipendano dalla terra che la oscura in parte in una permanente eclisse, è molto diffusa anche tra gli adulti. Infatti viene accolta con favore da diversi bambini. Se ricordate, la seconda ipotesi di Lucrezio supponeva che ci fosse un corpo oscuro tra noi e la luna che ci impediva di vederla tutta. Ma ecco che Elisa propone un’altra ipotesi: «Per me, quando da noi è notte dall’altra parte è giorno, se il sole sta un po’ più vicino alla luna, forse un raggio colpisce e va vicino alla luna, la illumina poco poco, così si vede uno spicchio». La discussione si scalda e collezioniamo diverse spiegazioni. A Manuel, che immagina che a coprirla siano le nuvole, risponde l’iperlogica Maia, che lo contesta dicendo: «Non so se può essere come dice Manuel, perché allora, in alcuni punti dell’anno, le nuvole si mettono sempre in una certa posizione e quindi coprono la luna. Non so se è tanto possibile, perché le nuvole si spostano, si spostano…»

Mentre continuiamo a discutere di improbabili nuvole coprenti, ecco che Alessandro, senza saperlo, evoca la terza ipotesi che Lucrezio attribuisce agli astronomi Caldei. «Forse metà luna è di luce e l’altra è scura perché è girata. La metà illuminata sta dietro, però un piccolo spicchio si vede. Poi gira e si vede un po’ di più, gira e si vede ancora un po’ di più». E Aurora aggiunge: «Secondo me quello che ha detto Alessandro è giusto. Se la luna è metà illuminata, da una parte è tutta ombra e da una tutta luce, tipo la faccia di Nisrin».

Interrompo qui la trascrizione delle ipotesi dei bambini della mia quarta elementare perché devo raccontare di un altro esperimento che siamo andati facendo mentre osservavamo la luna e che propongo di fare anche voi.

Usciamo all’aperto in un giorno di sole e ci mettiamo a osservare il gioco che luce e ombre fanno sui nostri volti. Se siamo solo in due, posso cominciare a guardare cosa succede alle ombre che appaiono sulla faccia della mia compagna di giochi, a cui chiedo di girare molto lentamente su se stessa. Per continuare a guardarla sempre in faccia dovrò compiere un giro intorno a lei alla stessa velocità della sua rotazione. Osservando il suo volto, mi accorgerò che c’è un momento in cui la sua faccia sarà tutta illuminata dal sole e un altro, quando lei si sarà girata di 180 gradi, in cui il suo volto sarà completamente in ombra. Dopo avere un po’ giocato liberamente, ora ripartiamo dal punto in cui la sua faccia è completamente in ombra, perché il sole gli sta dietro. Poi, piano piano, cominciamo ad osservare quando comincia ad apparire uno spicchio di luce sul suo volto. Arriva da destra o da sinistra? Illumina solo il bordo della guancia o si spinge un po’ più in là? I raggi del sole arrivano a quale orecchio? Cosa accade ai suoi capelli?

Mentre osservo con attenzione tutti questi particolari, arriviamo al punto in cui la luce taglia esattamente in mezzo la faccia, perché il sole illumina la mia compagno dal fianco. Ora il naso sta esattamente a metà, mezzo illuminato e mezzo in ombra, come le montagne che per primo vide Galileo con suo cannocchiale, che gli portarono felicità e sciagura. Si perché, ve ne sarete accorti, ciò che sta accadendo sul volto della mia giovane amica è ciò che accade nel corso di una settimana alla luna, che in un quarto di giro passa da nera a mezza.

La bambina continua il suo giro e la sua faccia ora è sempre più illuminata. Poco prima che arrivi a illuminarsi tutta vedo che resta, nel lato opposto al senso in cui sta girando, uno spicchio di faccia ancora in ombra che si fa sempre più sottile, finché finalmente si presenta ai miei occhi la bella e dolce faccia piena della piccola Diana, che oggi ringrazio di portare proprio quel nome.

Continuo il giro e ora, sull’orlo del volto illuminato, torna l’ombra, questa volta dall’altro lato. Ancora un quarto di giro e la faccia calante di Diana mi dice che sono passate tre settimane. Ancora un quarto e Diana tornerà ad essere nera.

Fin qui solo un gioco di movimenti circolari e di sguardi, che ora ci scambiamo perché tocca a me fare la luna, anche se non ho il suo nome.

Il bello viene però il giorno dopo, quando ritorniamo fuori al sole portando con noi i nostri cartoncini ruvidi e le matite a carboncino, usate per disegnare le fasi della luna. Se siamo in tanti possiamo sbizzarrirci mettendoci in diverse posizioni reciproche a disegnare ciascuno da un punto di vista diverso il volto del suo compagno di gioco. Se siamo in due, ci mettiamo uno di fronte all’altro e osserviamo i tratti del volto del compagno, attenti a disegnare con precisione i contorni che l’ombra disegna sul suo viso. Sembra difficile, ma già a sette anni, con un po’ di impegno, lo si può fare.

Scopriamo così, disegnando, che era vera la prima ipotesi di Lucrezio, cioè che la luna cambia forma a seconda di quanto è “vicina” al sole. Non vicina nello spazio, ma per come appare ai nostri occhi dalla terra. La luna diventa sempre più sottile man mano che la distanza angolare che la separa dal sole si riduce, cioè quando l’angolo sole-terra-luna va verso lo zero. Mentre la luna cresce quando si “allontana” dal sole, cioè l’angolo sole-terra-luna si allarga fino a 90 gradi - allora la luna è mezza - per arrivare poi a 180 gradi, quando la luna è piena. Detto così può sembrare complicato e so già che qualche lettore si è perso, ma se usate le vostre braccia e indicate con la mano sinistra il sole e con la destra la luna calante che si vede insieme al sole al mattino già domani, e poi sempre più “vicina” al sole nelle prossime due settimane, tutto sarà più chiaro.

Se poi tornate ai vostri disegni dei volti illuminati di sbieco e ragionate su cosa provochi le diverse fasi facciali, ecco che di nuovo ritroveremo i nostri angoli. Se l’angolo sole-disegnatore-faccia è piatto, avremo infatti una faccia piena, tutta illuminata, perché la fonte di luce si trova alle spalle del disegnatore. Se avremo l’angolo sole-disegnatore-faccia pari a zero avremo la faccia nera, perché il sole è dalla stessa parte del volto del nostro compagno e quindi gli sta dietro e non può illuminarlo. Girando poi, avremo tutte le varietà possibili di facce crescenti e facce calanti, che potremo disegnare e collezionare accanto alle lune che vi consiglio di continuare a disegnare. Ecco che il corpo in movimento aiuta a pensare, a ragionare, a parlare bene e ci viene in aiuto per comprendere le leggi del cosmo.

Se vogliamo aggiungere bellezza al nostro gioco percettivo, scarichiamo da internet un po’ di ritratti di grandi pittori e stampiamo delle belle fotocopie a colori. Poi, guardandole, domandiamoci se Raffaello o Michelangelo amino dipingere facce calanti o facce crescenti e giochiamo a riconoscere quale angolo sole-pittore modello permetteva che si creasse l’ombra per quel dato ritratto. Scopriremo tante cose interessanti: che bisogna arrivare a Caravaggio per vedere spicchi di volti illuminati da una sottile curva di luce a forma di luna e che, se vogliamo trovare ombre di luna nitide e precise, dobbiamo cercarle sulle teste dei manichini che dipingeva De Chirico.

