Raccontami una storia ma vera

La maturit tutto, d’accordo (con Shakespeare), ma la giovinezza – dice uno dei figurini di carta protagonisti del BolognaRagazzi Award 2017 – la giovinezza una qualit, non una questione di circostanze.

Giunto alla 52esima edizione, il BRAW, il Premio pi ambito dall’editoria per ragazzi, articolato in sei sezioni, stato assegnato ieri a Bologna, mentre la cerimonia di premiazione si terr durante Children’s Book Fair dal 3 al 6 aprile.

A Child of Books di Oliver Jeffers e Sam Winston (Walker, Uk; tra qualche giorno in Italia per i Tipi di Lapis); The Wolves of Currumpaw di William Grill (Flying Eye Books, Uk; appena edito da Rizzoli); La mujer de la guarda di Sara Bertrand e Alejandra Acosta (Babel, Colombia); The Museum of Me di Emma Lewis (Tate, Uk): questi sono i vincitori, rispettivamente, delle categorie Fiction, Non Fiction, New Horizons, rivolto ai Paesi emergenti, e Opera Prima.

La giuria internazionale – formata da Marwa Obaid Rashid Al Aqroubi, Julia Eccleshare, Paula Jarrin, Guido Scarabottolo e Tomas Klepoch – si trovata a valutare quest’anno oltre mille titoli provenienti da pi di quaranta nazioni. Moltissimi i libri interattivi, pop-up, activity book, tra cui l’interessante Viaggio per Utpia di Terre di mezzo, fino agli azzardati volumi che si animano con le App, catapultando nella realt aumentata.

Un tema molto sentito, dagli europei e non (Francia in primis, menzionata per Plante Migrants, seguita da Germania, Grecia, Italia, Messico, Canada), quello dei migranti, con curiose migrazioni e contaminazioni tra autori e case editrici. L’italiana Francesca Sanna, ad esempio, pubblica con la britannica Flying Eye Books, mentre la libanese Hanane Kai firma la collana internazionale Children in our world su rifugiati, povert, razzismo e guerre.

Nella Fiction abbondano le riscritture di classici, da Wilde a Carroll e Collodi, fino allo stravagante Contes au carr di Loc Gaume, pubblicato da Thierry Magnier, l’editore pi gettonato e creativo d’Oltralpe. Commuovono sempre le storie di amicizia, come Once I fall in love with you del giapponese Yuko Higuchi, che racconta dell’infatuazione di una bambina per un coccodrillo, mentre buffissimo Still Stuck di Shinsuke Yoshinsuke su un bimbo che non riesce a sfilarsi la maglietta dalla testa. Lievi, pensosi sono gli italiani Un mare di tristezza (minibombo) e Cosimo (Logos) e l’Histoires naturelles di Jules Renard e Jean-Franois Martin (Grasset).

Nella Non Fiction si notano tanta divulgazione scientifica, con sconfinamenti nella stretta attualit (tipo Sexe sans complexe), molti abbecedari e numerosi esperimenti metalinguistici, quale il divertente Do not open this book!. Forte per quantit e qualit si conferma l’editoria sudcoreana, mentre vivacissima quella polacca, non a caso segnalata nella Sezione Speciale Libri d’Arte dalle giurate Veronica Ceruti, Brunella Manzardo, Silvana Sola, Paola Vassalli e Angela Vettese.

Complicato stato eleggere il vincitore di questa categoria “spuria” poich qui vi confluivano opere diversissime, dalle biografie degli artisti alle avventure nel museo, da manuali interattivi a libri storici. Alla fine, l’ha spuntata Cloth Lullaby. The woven life of Louise Bourgeois di Amy Novesky e Isabelle Arsenault, edito da Abrams (Usa), che ha battuto colossi, anche editoriali, come Tate e Moma.

Altra sezione speciale, nata nel 2015 con Expo e da quest’anno permanente, Books & Seeds, dedicata al cibo: non per giovani masterchef, per, ma per piccoli cittadini attenti alla sostenibilit e alla biodiversit. Il vincitore – Un Grand Jardin di Gilles Clment e Vincent Grav (Cambourakis, Francia) – stato scelto da Duccio Caccioni, Sebastiano Sardo e Barbara Sghiavetta, e sar tra i volumi che costituiranno la biblioteca di FICO Eataly World.

Durante i lavori, qualcuno ha fatto notare che l’editoria per ragazzi anticipa spesso tendenze, gusti e tematiche per adulti. Cos non stupisce trovare tra i titoli Django. La leggenda del plettro d’oro: nei giorni scorsi la Berlinale si aperta proprio con la sua storia, ma i bambini gi la conoscevano.

© Riproduzione riservata