Scomparso il grande jazzista Al Jarreau

È morto a 76 anni Al Jarreau, leggenda della musica jazz e r&b. Ricoverato da qualche giorno in ospedale a Los Angeles, aveva il 9 febbraio annullato tutti i concerti in programma. Nella sua lunga carriera aveva vinto per 7 volte il Grammy. Il suo portavoce, Joe Gordon, ha dato notizia della morte per cause al momento non rese note.

L'annuncio della morte è stato pubblicato sul sito internet del cantante, attraverso un testo molto toccante: «Alcuni giorni fa mi è stato chiesto di descrivere Al a qualcuno che lo conosceva come uomo di successo ma non come persona - si legge sul sito - Io gli ho risposto: la sua seconda priorità nella vita è stata la musica. Non c'era una terza. La sua prima, invece, molto lontano dalle altre, era confortare chiunque che, vicino a lui, ne avesse bisogno. (…) Voleva vedere comparire un sorriso caldo e affettuoso laddove non c'era».

Il messaggio pubblicato sul sito web dell'artista prosegue con alcune parole di conforto per la famiglia: «Alla moglie, al figlio, alle sorelle e ai fratelli - si legge - vorrei dire che Al vi è stato molto grato per avergli permesso di condividerlo con il resto del mondo. A chiunque abbia partecipato uno dei suoi concerti, - si legge ancora - e ascoltato i suoi album, vorrei dire che aveva bisogno di voi e ci siete sempre stati, per cinquant'anni. Vi era molto grato per questo».

Ai giovani, invece, un appello: «Al vi vuole chiedere un favore. Trovate un'arte che sapete fare con passione e fatela. Con l'arte nella vostra vita, sarete una persona migliore per la vostra famiglia, per il vostro quartiere, per i vostri amici, per la vostra città».

Lo scorso 9 febbraio sulla pagina Facebook era stato pubblicato un messaggio di speranza: «Al Jarreau si sta rimettendo lentamente. Suo figlio ci ha riferito che ha trovato il padre cantare Moonlighting (tema principale dell'omonima serie televisiva) a una delle infermiere».

