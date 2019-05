Omero e il piccolo Tommaso

In prima elementare Tommaso aveva molte difficoltà nella scrittura. Non sapeva come impugnare la matita, come muoverla sul foglio. Sembrava che quel sottile pezzo di legno se ne andasse per conto suo. Ci guardava sorridendo imbarazzato come a dire: che ci posso fare? Talvolta si incaponiva irritato e sembrava volesse arare il foglio tanto premeva il lapis sul quaderno, arrivando a strapparlo.

Con molta fatica, grazie al costante sostegno della mia collega Cornelia che insegna italiano e l’aiuto paziente di sua madre che gli è sempre vicina, rispetta i suoi tempi e crede in lui, Tommaso ha cominciato piano piano a staccare le parole. Sta conquistando una sempre maggiore autonomia nella scrittura e persino la erre in stampatello sta finalmente trovando la sua forma. La settimana scorsa ha scritto una poesia molto bella di cui siamo stati tutti contenti.

Tra le cose che lo hanno aiutato ad avere fiducia nelle sue capacità c’è stato anche il nostro continuo esplorare diversi linguaggi. Alla fine dello scorso anno, ad esempio, fu protagonista a teatro della messa in scena di un racconto del papà di una bambina della classe che viene dal Sud America. Interpretò in modo magistrale i gesti di un contadino friulano che, all’inizio del secolo scorso, emigrò in Argentina. Di fronte ad Ambra, che interpretava la sua sposa disperata che voleva tornare in Italia, è stato capace di dare forza e senso alle parole che sostennero in quel frangente il bisnonno di Emilia: «Tre cose ci aiutano: la fame, la terra e le mani». Un’attività che lo ha sempre appassionato è stata il coltivare l’orto perché in quel fare era sempre, senza dubbio, il migliore. A differenza di altri sapeva come si tiene una zappa e come smuovere la terra, come scavare canali e come fare bene i buchi dove poggiare i semi. Soprattutto sapeva quali piante mettere nei diversi mesi, perché uno dei luoghi che più ama è l’orto di suo nonno, la cui sapienza contadina ci è arrivata attraverso le indicazioni di Tommaso.

A differenza di quasi tutti i suoi compagni che, pur vivendo in un piccolo paese o addirittura in campagna non sanno quasi nulla del mestiere dei loro nonni e bisnonni, in Tommaso quel mondo è ancora presente nella vivacità dei suoi racconti e nelle espressioni dialettali che fanno sempre ridere tutti.

A confermare la ricchezza di tante sue conoscenze quest’anno ci ha aiutato la lettura dell’Odissea. Stiamo leggendo l’intero racconto del viaggio di Ulisse e Tommaso è tra i più coinvolti e spesso ci sorprende. A volte è il migliore nel comprendere le parole di Omero, perché sa di cosa sta parlando. Nella grotta del ciclope Polifemo ad esempio era evidente che, a differenza di tutti noi, lui si sentiva a casa. Conosceva bene come si governano le pecore e, soprattutto, era l’unico che sapeva cosa fosse il caglio, necessario a trasformare il latte di pecora in formaggio. Così, nel confronto appassionato con le immagini portate in classe dalla sonorità dei versi di Omero, Tommaso si ritrova e ci aiuta ad avvicinare due mondi a noi lontani: il suo e quello degli antichi eroi della Grecia.

