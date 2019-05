Kandinskij errante in patria

Vasilij Kandinskij ritorna a Milano, a tre anni dalla rassegna che in Palazzo Reale esponeva le sue opere del Centre Pompidou, in una mostra inedita, progettata espressamente per il Mudec, il museo milanese dedicato alle culture e alle arti «altre» del mondo. La nuova mostra sceglie, dunque, uno sguardo nuovo e va in cerca delle fonti visive locali e popolari cui l’artista attinse per l’intera vita: un patrimonio di segni alimentato dalle icone e dai lubki (le coloratissime, “sgrammaticate” stampe popolari che l’artista amava e collezionava), dalle suggestioni delle antiche fiabe ascoltate da bambino e, soprattutto, dall’esperienza perturbante vissuta quando, studente di Diritto a Mosca, fu inviato a Vologda, 500 chilometri a nord, per compiere una ricerca sulle leggi delle popolazioni, isolate e “primitive”, dei komi-ziriani. Al ritorno scriverà un saggio giuridico ma ciò che davvero lo segnerà per sempre sarà il ricordo dell’esuberanza dei colori e delle decorazioni visti nelle loro case, sui loro abiti, sui loro oggetti quotidiani. Lo racconterà nell’autobiografia: «Ricordo ancora che entrando per la prima volta nelle sale di un’isba restai inchiodato di stupore davanti alle pitture sorprendenti che da ogni lato mi circondavano. Il tavolo, le panche, le stufe enormi, […] gli armadi e ogni altra cosa erano ricoperti di ornamenti primitivi, dai vari colori […]. Quando infine penetrai nella camera, mi trovai circondato da ogni parte dalla Pittura: come se io stesso fossi penetrato nella Pittura». Sarebbero passati sette anni prima che, nel 1896, dopo altre esperienze visionarie scatenate dalla pittura (di Monet) e dalla musica (di Wagner), Kandinskij respingesse l’offerta di una cattedra di giurisprudenza nella rinomata università estone di Dorpat (oggi Tartu) e decidesse di lasciare tutto per trasferirsi a Monaco di Baviera, e studiare pittura. Con l’obiettivo, che ben presto gli fu chiaro, di dar vita a un'arte che inducesse gli osservatori a “penetrare” nei suoi quadri (com’era accaduto a lui nelle isbe di Vologda) costringendoli «a dimenticarsi di sé, a sparire lì dentro». Non sarà un cammino facile.

La mostra si propone di narrare proprio il duplice viaggio compiuto da Kandinskij; quello reale, a Vologda, che cambiò il corso della sua vita, e quello metaforico, interiore: l’itinerario che, tra accelerazioni e pentimenti, illuminazioni spirituali e riflessioni teoriche, lo avrebbe condotto da una pittura ancora figurativa a una totale non-oggettività. A un’arte tesa non a rappresentare il reale (secondo il modello allora dominante del naturalismo) ma a esprimerne la «risonanza interiore», in una nuova ottica intensamente spirituale.

Al viaggio a Vologda è dedicata la prima sezione, fitta di fotografie d’epoca e oggetti, tessuti, giocattoli, vesti coloratissime di quella regione, scelti con attenzione filologica tra quelli che Kandinskij poté vedere nel suo soggiorno al Nord, usciti, per la prima volta, dal Museo di Arti Decorative di Mosca. Di qui si parte per il suo personalissimo viaggio verso la meta, allora ignota anche a lui, dell’astrazione: in mostra scorrono 50 opere di Kandinskij, alcune famosissime, giunte dalla Galleria Tret’jakov e dal Museo Puškin di Mosca e dall’Ermitage di San Pietroburgo; altre prestate dai musei regionali russi, remoti ma ricchi di tesori; altre ancora dai musei nazionali dell’Armenia e della Georgia (di qui arrivano due tele mai viste prima in Italia, una delle quali, Quadro con cerchio, 1911, è il suo primo olio astratto). Insieme, inframmezzate alle sue opere, scorrono oltre 80 esempi di arti sacre, folcloriche e popolari: le fonti visive che lo guidarono alla sua meta. Dopo Vologda, la mostra si sofferma su due nuclei tematici per lui fondamentali: quello del cavallo-cavaliere, e quello di Mosca-madre, l’amata città che egli identificava con la figura della madre, Lidia. Nella sezione del «Cavaliere» (figura ricorrente, come il viandante-pellegrino, nell’immaginario e nelle favole russe), accanto al suo fiabesco San Giorgio a cavallo, 1914, trovano posto una preziosa icona (dalla Galleria Tret’jakov) dedicata allo stesso santo, veneratissimo in Russia, e lubki nei quali ricorre l’identico tema. Insieme, ci sono giocattoli e oggetti quotidiani (l’universo visivo in cui Kandinskij crebbe, e che portò sempre con sé) di cui il cavallo è ancora protagonista. Nella sezione «Mosca madre», intorno al visionario capolavoro Piazza Rossa, 1916, sfilano gli altri luoghi della sua vita, da Odessa (nel suo primo dipinto conosciuto, del 1898) a Monaco e Murnau, in Baviera. Il percorso, inframmezzato da illuminanti installazioni multimediali, si chiude con la sezione «La musica» dell’astrazione: qui, tra gli altri, si trovano il citato Quadro con cerchio, 1911, da Tbilisi, e capolavori come Improvvisazione 20, 1911, e Improvvisazione di forme fredde, 1914, le cui macchie rosse, danzanti fra forme prive di ogni referenzialità, scaturiscono dall’immagine del globo di fuoco che avvolge il carro del profeta Elia (presente in un'icona del ’500 della collezione Intesa Sanpaolo). La conquista dell’astrazione, raggiunta nei primi anni Dieci del ‘900, fu infatti per Kandinskij il frutto dell’intreccio fra le sue continue, laboriose riflessioni teoriche, e il vivido influsso esercitato sul suo immaginario dalle icone e dai segni di quelle arti popolari, sorretti entrambi dalla costante fascinazione esercitata su di lui dalla musica, «la più astratta di tutte le arti». Dopo, non avrebbe fatto che muoversi (ma più stancamente) sulla traiettoria luminosa tracciata allora.

