Viaggio nel cuore esoterico della religione islamica

Non è esagerato affermare che ogni religione ha in sé un cuore esoterico. Dalle antiche a quelle recenti. È pur vero che il termine (deriva dal greco “esòteros”, che significa interiore) lo si ritrova anche in alcune scuole filosofiche. Comunque, si parla di esoterismo evocando le teorie alchemiche e magiche, le correnti della cabala, le molteplici forme di misticismo, eccolo quando si tratta di correnti teosofiche. Eccetera. Sovente ci imbattiamo in questa dimensione senza accorgercene, come quando, per esempio, ci interessiamo dei Pitagorici.



Proprio i seguaci di Pitagora, che come Socrate e Gesù nulla scrisse, elaborarono una mistica e un metodo religiosi. Gli adepti si dividevano in “acusmatici” (ascoltatori), che conoscevano solo le nozioni pratiche deducibili dai principi della scienza della comunità (o setta) per essere utilizzate nella vita comune; e “matematici” (scienziati), che possedevano la dottrina. Ma essa era da loro celata, giacché non sempre si riteneva possibile esporla ai più. I Pitagorici sono uno dei tanti esempi possibili del mondo antico.

Ora un piccolo, denso, acuto e fascinoso libro di Alberto Ventura introduce il lettore anche non specializzato ne “L'esoterismo islamico” (questo il titolo dell'opera pubblicata da Adelphi, pp. 218, euro 14). È un viaggio nel cuore di una religione che fa molto parlare di sé e della quale l'Occidente conosce poco; sovente è fraintesa dalle cronache, dalle contingenze politiche, da un certo pressapochismo che giudica continuamente fatti e cause.



Ventura ricorda che, secondo un'affermazione frequente nell'esoterismo islamico, il significato più profondo e vero della professione di fede musulmana è contenuto in due enunciati non distanti tra loro: “Non vi è divinità all'infuori di Dio” e “Non vi è nulla che esista all'infuori di Dio”. La prima è condivisibile da molti, la seconda ha un carattere esoterico. Da qui inizia un percorso che riflette, tra l'altro, sul Principio, sulle essenze eterne, sulla materia prima e la “figura” dell'universo, sull'uomo e la realizzazione metafisica.

È un viaggio nel Sufismo, la ricca tradizione speculativa che interpreta gli insegnamenti del Corano senza limitarsi ai significati comuni; o meglio, è un'odissea che Ventura compie analizzando i concetti essenziali e sciogliendo le formulazioni dense di paradossi con un continuo confronto con altre dottrine, quali il Vedanta, il Taoismo, taluni aspetti della spiritualità medievale cristiana.

Alla fine, attingendo ad autori arabi e persiani, da al-Gazali a Ibn Arabi, da al-Qaysari a Ibn Agiba (quest'ultimo morto nel 1809), Ventura mostra l'unità sostanziale di un pensiero che ha cercato verità universali attraverso molteplici voci con un linguaggio quasi identico. Un libro che consente di meglio comprendere l'insegnamento di René Guenon.

Alberto Ventura, “L'esoterismo islamico”

Ed. Adelphi

pp. 218

euro 14

