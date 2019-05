I kakejiku moderni di Sergio Calatroni arrivano in Italia

TOKYO - Dopo averli proposti da anni in Giappone, Sergio Maria Calatroni presenta per la prima volta in Italia i suoi kakejiku moderni, che reinterpretano la pittura su rotoli verticali alla giapponese.

Calatroni e' un artista poliedrico - dalla pittura alla ceramica, dal design alla fotografia - che vive quasi da eremita nella metropoli di Tokyo, salvo nei due-tre mesi l'anno in cui opera dal suo studio di Pavia dentro una fattoria medievale tra il Ticino e il Po. Abita in una delle ultime casette in legno risalenti agli anni Venti del secolo scorso, nella zona di Shimokitazawa. Freddissima d'inverno, calda d'estate, ma a suo modo molto accogliente, con soffitti più alti del consueto - fu utilizzata in passato da una maestra della cerimonia del te' - e soprattutto fornita di tokonoma, lo spazio dove appunto si appende il kakajiku.

“Sono anni che ci penso. Di recente sono giunto alla conclusione che potrebbero suscitare attenzioni anche in Italia”, afferma Calatroni delle sue pitture arrotolabili, che saranno in mostra a Montecatini Terme dal 18 maggio in una rassegna dal titolo “Pittura verticale”. “Mi piace la formalità della struttura tradizionale, in fondo severa, da utilizzare come fondale da quadro - prosegue - Do' vita a un incontro tra due culture, che e' risultato sorprendente ed apprezzato qui in Giappone”.



Il formato lungo e stretto e' ben poco diffuso in Occidente, ma offre pur sempre uno spazio interno di rappresentazione che finisce per creare un contrasto tra arte contemporanea e morbida impalcatura tradizionale. In più, Calatroni utilizza una “tecnica di ripresa”: sotto i suoi dipinti ci sono dipinti più antichi. Lui compra kakejiku antichi di parecchi decenni, con pitture di non eccelsa qualità, sulle quali innesta le sue composizioni, che vengono condizionate anche in modi sorprendenti dal sostrato.

I kakejiku sono pitture di tipo stagionale, la cui collocazione nel tokonoma viene cambiata a seconda dei periodi dell'anno.Vengono quindi conservati in scatole allungate di paulonia, con timbro e titolo. Molti sono espressioni di calligrafia: quando Calatroni si mette su questa scia, mantiene la struttura su due percorsi verticali ma cancella la calligrafia tradizionale inventandone una sua, irriconoscibile: i tratti degli ideogrammi non sono più leggibili, ma mantengono l'eleganza della calligrafia antica e il loro messaggio di bellezza.Tanto che i giapponesi, a volte, riescono paradossalmente a leggere qualcosa che non e' mai stato scritto. Altre composizioni di Calatroni sono più fantasiose e colorate, da un immaginifico paradiso astratto a una rielaborazione del tema del Monte Fuji specchiato nell'acqua.

Nato a Santa Giulietta (Pavia) nel 1951, Calatroni e' arrivato in Giappone nel 1982, dopo esser passato per l'Accademia di Brera e per variegate esperienze in architettura, design industriale e di interni, moda, fotografia e comunicazione. A Milano, in occasione della Design Week (4-9 aprile) saranno presentati in via Tortona da N.O.W., i suoi “Petals from Tokyo” (fotografie di petali) che hanno ispirato carte da parati d'autore. Di recente e' tornato a insistere su un'altra delle sue grandi passioni: la ceramica. Anche in questo campo innesta la sua visione dopo aver fatto tesoro della grande tradizione giapponese.

