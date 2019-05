Ceylan: «Čechov è il mio maestro. Il mio prossimo film su un insegnante»

Il nuovo film di Nuri Bilge Ceylan racconterà la Turchia di un paesino lontano dalla metropoli di Istanbul, e avrà come protagonista un insegnante. Il regista turco lo ha raccontato questa mattina al Festival del Cinema Europeo, fino all’8 aprile a Lecce. Probabile che la nuova pellicola di Ceylan avrà come approdo proprio la Croisette, che lo ha battezzato come autore di culto, dove ha debuttato nel 1995 con il suo primo cortometraggio Cocoon e dove ha vinto il premio come miglior regia con Le tre scimmie nel 2008, primo titolo turco a essere candidato agli Oscar. Alla rassegna francese si è aggiudicato anche per due volte il Grand Prix con Uzak nel 2003 e nel 2011 con C’era una volta in Anatolia.

«Non amo i toni didattici» ha spiegato Ceylan durante la masterclass in cui ha dialogato con il connazionale Ferzan Ozpetek, «ma sono stato spinto da una vicenda personale. Una mia parente aveva sposato un insegnante, che, a mio avviso, non riceveva dai suoi concittadini il rispetto che nella mia testa si sarebbe meritato. Ho cominciato a rifletterci sopra e su questo personaggio ho strutturato la trama del film».

Ceylan promette un film pieno di dialoghi, che riflette sulla mutevolezza della natura umana e sui suoi aspetti ambivalenti nel bene e nel male, molto vicino alla struttura de Il regno d’inverno, Palma d’oro a Cannes nel 2014. Un’opera che la critica ha definito cechoviana.



Le grandi domande sulla vita

Il Sole 24 Ore ha chiesto al regista turco qual è il suo rapporto con lo scrittore russo: «Čechov è il mio autore preferito, oltre a essere un punto di riferimento molto importante. Ha saputo descrivere tutto ciò che riguarda la vita e l’uomo in modo molto affascinante e complesso. Il regno d’inverno è un film marcatamente cechoviano, ma si possono individuare influenze dell’autore russo in altre mie pellicole, per esempio in C’era una volta in Anatolia, anche se non saprei indicare i punti specifici. Quando una persona acquisisce familiarità con un autore, lo fa talmente proprio da non riuscire a creare un amalgama. Ho visitato le tre case in cui Cechov ha vissuto, a Yalta, in un paesino a Sud di Mosca e nella capitale, confermando l’idea iniziale di lui che mi ero fatto attraverso i suoi racconti. Čechov rispondeva alle stesse domande di Dostoevskij, chi siamo, cosa significa vivere, ma poi teneva distanza dalle sue emozioni. Provava turbamenti d’animo molto profondi, ma adottava il suo approccio grazie a cui non faceva trapelare mai amore smisurato o odio verso i suoi personaggi. Così cerco di fare io».



Questa sera il Festival del cinema europeo gli consegnerà l’Ulivo d’oro alla carriera e sarà proiettato il suo film Il regno d'inverno, Palma d’oro a Cannes nel 2014.

© Riproduzione riservata