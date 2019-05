L’impervia costruzione dell’amore: due uomini, la notte, una lince

Cosa hai? Mi chiede mio marito. Niente ho. Dico. Tutto bene? Rincara. Sì certo, rispondo. Vai a spiegare che ho un peso sul cuore perché vorrei dire a Davide di smetterla, di tirarsi via da questa specie di spirale autodistruttiva. Di mettersi l’animo in pace come vorrebbe Giuliana - sua sorella - , anzi la Giuliana, e di credere che Uliano l’ha amato ma che i padri d’altri tempi e feriti sono così. Tutti ricurvi. Di prendere Silvia, anzi la Silvia, e di portarla al mare, di fare per davvero un viaggio come non hanno mai fatto e che potrebbe essere una specie di viaggio di nozze tardivo, e di parlarle sgombro di inquietudine. E invece no, non si può perché Davide non esiste, o meglio esiste. Davide è l’inciampo, il timore che tutti abbiamo di buttarla via la vita, di buttare l'unica occasione che ci è data. Davide è uomo nelle pagine di Sandro Campani e del suo Giro del miele. ( Einaudi, pagg. 243).

Cosa fa comprendere a un lettore se un libro è riuscito? Ognuno ha un messaggio e un giudizio e una cifra propria. Ma un segno comune credo possa esserci: ed è quando quelle pagine permeano la vita nel tempo della lettura e oltre. Quanto chiuso un libro è proprio impossibile scacciarlo dal nostro umore, quando, come in questo caso, il mondo comincia a prendere la forma che ha negli occhi di Davide o di Giampiero, quando ti senti addosso la rabbia del primo e la pacificazione (ma è davvero pacificato Giampiero? ) del secondo. Quando ad ogni passaggio dei pensieri di Silvia pensi a tutte le volte che i tuoi sono stati così visceralmente simili, a tutte le volte che sì hai compiuto gli stessi gesti.

Così è evidente che per me il libro di Campani è un testo perfettamente riuscito. Un testo in cui la voce narrante (Giampiero) è tanto possente da abbracciare tutta la storia anche quando lo sguardo viene restituito attraverso la percezione di Davide o di Silvia.

La trama? Una notte, due uomini, un confronto. C'è il racconto di un matrimonio soffocato dall'incapacità, di un sogno come tanti, come per tanti. Un sogno realizzabile ma che diventa irrealizzato, ed allora si tira dietro tutto. E poi un matrimonio che riesce nel miracolo di accudire l'amore (...Ci abbiamo provato ad avere dei bambini, però non succedeva. Più avanti, quando ci fu modo di fare gli esami, saltò fuori che ero io. Non ho mai fumato né bevuto tanto e nel caso, dicevano i dottori, la situazione poteva cambiare da un momento all'altro. Ma abbiamo continuato a provarci e non è successo. Infine, l'abbiamo accettato. L'Ida ci ha sofferto tanto, ma l'ha accettato…) . Ed allora anche se tutto crolla, comprese le ambizioni, ciò che è importante che resista tiene. Il libro di Campani, gioiello perfetto, è la narrazione della difficile costruzione dell'amore attraverso l’impervia luce dell’intimità. È il canto degli sprofondi che ognuno si porta dentro e della lince. Ma chi è la lince?

Vivamente consigliato.

