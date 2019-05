Amori, incubi e neuroscienze

Nella grande crisi che sta attraversando la letteratura sono particolarmente importanti gli scrittori in grado di integrarla con l’unico settore della nostra epoca che si sviluppa senza soste, la scienza. Per questo il libro di Guglielmo Brayda, Effetti collaterali dei sogni (pubblicato da Voland), è così importante, perché riesce, grazie a uno stile nitido ed elegante, a transitare efficacemente dalla trama alle osservazioni scientifiche.



Non a caso l’io narrante è quello di uno studioso di neuroscienze. Un uomo impaurito dalle relazioni sentimentali, sempre intento a cercare di recuperare il controllo sul tumulto imprevedibile dei sentimenti. Le donne che sfilano in questo trittico sono tre, di cui due femmes fatales la cui cupio dissolvi mette a dura prova il protagonista e la sua aspirazione a una passione che non minacci la sua stessa sopravvivenza. Il colpo di scena finale rivelerà al lettore l’esito di questi duelli del cuore in cui, come diceva Baudelaire, è in gioco la sopravvivenza stessa dell’individuo. Ma sopravvivere senza l’amore, sembra chiedersi Brayda, è davvero possibile? Di questa saggezza insostenibile è immagine Sara, pittrice e restauratrice, in grado di restaurare la vita dissestata del protagonista. Ma a questa sensata alternativa – una donna bella, sensata, desiderosa di farsi una famiglia – si oppone l’insofferenza del protagonista che continua a sentirsi innamorato della donna dei sogni. «L’amore non si crea. L’amore non si sceglie. Si può scegliere di rinunciarvi e scegliere, comunque, una donna giusta. Una crepa nel vetro. Continuare a vederla aspettando il giorno in cui la crepa si allunga e tutto si frantuma».



Vita reale e vita onirica

Un’altra novità introdotta da Brayda nella narrativa contemporanea è il rivoluzionamento del ruolo dei sogni che, a partire dal surrealismo, sono sempre stati visti come bussole verso la liberazione. «La presenza dei sogni mi stanca e mi spaventa», confessa l’eroe. Si tratta di «emozioni che non provengono dal mondo reale», inquietanti al punto da indurlo a cercare di rimanere sveglio nel timore di non saperli più distinguere dalla realtà. «La principale distinzione è che la vita onirica di ogni uomo appartiene soltanto a lui, e non può condividerla con nessuno». Proprio per questo i sogni possono addensarsi come una nube minacciosa sulla vita reale su cui, però, sono in grado di incidere.

E dal sogno millenario di profondità ancestrali sembrano uscire le due bellissime seduttrici del libro, Anouche e Nina, distruttive e autodistruttive, pericolose sirene dotate di un fisico irresistibile e di una pericolosa disinvoltura con la morte. Ma lasciamo al lettore i colpi di scena e le intense analisi che li accompagnano nel vano tentativo di disinnescarli.

Guglielmo Brayda, “ Effetti collaterali dei sogni”, Voland, pagg. 168, € 16

