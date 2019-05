Giramenti di testa e di scatole

«Nel terso bicchier / spumeggia e canta / le sue virtù». Di che si tratta? Ma della Magnesia Arnaldi, «la squisita purga spumante che tutti prendono sorridendo». E infatti per sorridere sorride, ed è magnifico, e forzutissimo, l’uomo – profilo similducesco, siamo nel 1930 –, che, a metà tra eroe greco-romano e Flash Gordon, si accinge a berne un bicchiere traboccante. Ironia o meno che avesse voluto mettervi, Raoul Allegranti, autore della bella immagine (era un pubblicitario attivo a Parma in quegli anni, e aveva un uso sapiente del colore, assai moderno), aveva ottenuto davvero il suo scopo. Rendere desiderabile anche una purga. Ma non parliamo non di un manifesto, bensì di una scatola di latta; una delle migliaia radunate in un libro altrettanto magnifico del nostro eroe.

Lo hanno scritto Dario Cimorelli, Michele Gabbani e Marco Gusmeroli. Collezionisti ed esperti, ma collezionisti, prima di tutto: perché senza la passione del collezionista, che venera l’oggetto della sua raccolta, non si produce un repertorio di questa qualità e forza seduttiva che riunisce fascino intellettuale e meraviglia visiva. Già: perché Scatole di latta. Italian Tin Boxes 1885-1950 (Silvana Editoriale, pagg. 260, straricche di illustrazioni a un prezzo veramente contenuto, € 39,00) è, senza giri di parole, un capolavoro. Di acutezza: nel denso saggio iniziale – che rifà la storia industriale, prima di tutto, dell’impiego della latta come materiale; estetico, poi, perché nella decorazione si cimentarono, oltre a schiere di anonimi illustratori e disegnatori, pezzi grossi come Mauzan, Dudovich, Cappiello, Sepo e altri, come il Guerzoni della scatola Saiwa scelta per la copertina (strepitosa!); culturale, infine, perché le scatole di latta entrano eccome nel nostro immaginario collettivo. Di meraviglia: ogni pagina si sobbalza, per una vista, un particolare, una campitura. Di capacità editoriale: perché la scelta di fotografare le scatole di fronte, come fossero manifesti, le mette davanti a noi nella loro, pura, evidente, necessaria, bellezza grafica.

Sono minimanifesti del nostro campo visivo quotidiano, nati per affascinare l’occhio prima di tutto. E alzi la mano chi di noi non conserva in casa, o non ha comprato quella vecchia scatola di caramelle, o cacao, o talco borico, o mostarda, e persino acciughe e sardine (è il mio caso: e si potrebbero scrivere trattati sull’estetica delle sardine, soprattutto portoghesi...) non per il contenuto ma per il contenitore. Ecco: questo libro ci fa capire perché compiamo questa scelta. Per avere sotto occhio e sotto mano un momento di bellezza quotidiana che travalica ogni aspetto utilitaristico e funzionale e, semplicemente, ci mette a contatto con un ordine superiore delle cose. Lettere, immagini, ghirigori, estrosità grafiche: sono piccole invenzioni che ci accendono la fantasia e ci riportano al mondo magico di quando eravamo bambini e potevamo godere della bellezza degli oggetti con intatta innocenza. Questo è un libro da contemplare e riaprire e ammirare, più e più volte. Bello sapere che c’è in giro gente che ha ancora voglia di fare queste cose.

