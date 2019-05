elementare!\Narrare il 1° maggio e le altre feste

Il primo maggio è l’unica festa laica comune a quasi tutti i paesi del mondo. I modi con cui lo si festeggia sono stati tuttavia sempre assai diversi: ci sono paesi (fascisti) in cui a festeggiarlo si rischiava la galera, e altri paesi (comunisti) in cui si è trasformato in occasione per parate di regime. Ci sono poi paesi (smemorati) in cui non si ha alcuna cognizione della sua origine e gli Stati Uniti, che sono tra le pochissime nazioni in cui il 1° maggio è un giorno come tutti gli altri, nonostante fu proprio nelle strade di Chicago, nel maggio del 1886, che prese fuoco la dura e lunga lotta per la riduzione dell’orario di lavoro.

«8 ore in fabbrica, 8 ore di riposo e 8 ore per noi», chiedevano gli operai, e ci furono scontri con la polizia, una bomba e sparatorie su una manifestazione di lavoratori. Un attivista anarchico, prima d’essere impiccato gridò: «Verrà il giorno in cui il nostro silenzio sarà più forte delle voci che oggi soffocate con la morte!».

Quel silenzio è difficile ora ascoltarlo, perché nessuno racconta di quei giorni.

È stato certo un abbaglio discutere di “fine della storia”, ma la storia come struttura portante nell’organizzazione delle conoscenze e nella trasmissione di valori di riferimento da condividere, si è drasticamente affievolita e a scuola facciamo un grande sforzo, non tanto nel proporre lo studio della storia, quanto nel rintracciarne il senso.

Da oltre trent’anni la fatica della memoria, che è poi lo sforzo della cultura che colloca e approfondisce le narrazioni dei fatti, è spesso irrisa e la memoria collettiva, la memoria che si tramanda di generazione in generazione, si è conseguentemente avvilita. Siamo di fronte ad una diffusa afasia familiare riguardo al racconto di storie del passato.

Difficilmente oggi i genitori pensano che nell’educazione dei figli sia utile fare rifermento alla Storiae che date come il 1° maggio, il 25 aprile e il 2 giugno abbiano a che vedere con il modo in cui è organizzata la società oggi, di cui molti lamentano a ragione le insufficienze, ma pochi ricordano le fondamentali conquiste su cui si fonda.

Per provare a contrastare questa tendenza alla semplificazione e all’oblio, negli anni in cui la nostra scuola è stata guidata da un dirigente illuminato, abbiamo redatto un Diario scolastico in cui le pagine delle feste, invece d’esser vuote o assenti, raccoglievano racconti e narrazioni che illustravano la loro origine e la loro importanza. Sia le feste laiche che quelle cristiane e di altre religioni, costituiscono infatti un repertorio antropologico stratificatosi nel tempo, che molto racconta del bisogno umano di dare senso e spessore alla storia, alla Storialunga, alla Storiagrande dentro la quale viviamo spesso senza accorgercene.

Vale la pena non dimenticarci mai di raccontare ai bambini perché in certi giorni si resta a casa da scuola, perché quelle narrazioni, oltre a essere spesso molto belle, ci raccontano cose importanti di noi.

© Riproduzione riservata