I dilemmi di Giobbe

Molte volte nella vita si nomina Giobbe, il protagonista dell'omonimo libro sapienziale biblico. Un vecchio proverbio lo considerava utile per mettere in campo tutta la pazienza necessaria nella vita. Qualche teologo ricorda che, descrivendo le numerose disgrazie capitate al protagonista, tali pagine aiutano a comprendere il dilemma del male.

Altri si limitano a dire che Giobbe è la storia di un giusto che soffre e la sua vicenda affronta il problema della retribuzione. C'è qualche letterato che giudica tale opera sapienziale un “capolavoro”, forse perché Giobbe è il più fascinoso fra i testi della Bibbia.

Tutti hanno ragione. E coglie lo spirito delle vicende riversatisi sul protagonista anche chi ricorda in estrema sintesi il messaggio religioso di Giobbe: l'uomo deve persistere nella fede, anche quando la ragione desidera portarlo altrove.

Persino Voltaire nel suo “Dizionario filosofico” dedica una voce al personaggio, cominciando con un sorriso: “Buon giorno, mio caro Giobbe: tu sei uno dei più antichi tipi originali di cui facciano menzione i libri”; infine concede al testo il sommo riconoscimento: “E' uno dei più preziosi di tutta l'antichità”.

In realtà le pagine dedicate a Giobbe hanno una natura enigmatica e ogni epoca vi legge una sua interpretazione. Mark Larrimore, che insegna Studi religiosi alla New School for Liberal Arts di New York, è convinto che sia un libro per l'uomo contemporaneo e solo in epoca moderna è stato possibile meglio accostarsi a sfumature e messaggi di questa storia indecifrabile.

Il suo saggio, appena tradotto per le edizioni de il Mulino, intitolato semplicemente “Il libro di Giobbe” (con una presentazione di Piero Stefani, pp. 184, euro 18), non tenta una nuova esegesi ma riporta le mille che si sono accumulate nei secoli.

Ecco allora Giobbe interpretato dagli antichi, eccolo nelle riflessioni dei filosofi Maimonide o Tommaso d'Aquino o del teologo Calvino; ve n'è uno rappresentato dai pittori o in teatro, un altro che è argomento di Teodicea. L'ultimo capitolo si intitola “Giobbe in esilio”, ovvero quello che di lui si dice dopo gli scossoni del XX secolo, i tormenti testuali, le possibilità di sottoporlo a critica filologica.

Nota Larrimore: “Ad ogni passaggio, la storia di Giobbe e la sua voce autorizzavano interpretazioni e vi si sottraevano, spesso allo stesso tempo”. Insomma, una situazione pirandelliana di storia sacra: il messaggio va cercato nel tentativo di trovarlo, così come i personaggi girano sulla scena in cerca di un autore. D'altra parte, Larrimore ricorda: “Il libro di Giobbe non è mai resistito a lungo in un quadro interpretativo più ampio; alla fine, certe sue parti si rivoltavano sempre alla lettura offerta”.

© Riproduzione riservata