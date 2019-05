Loznitsa divide Cannes con «A Gentle Creature»

A Cannes è il giorno di «A Gentle Creature», film tra i più attesi del concorso che ha diviso la critica al termine delle prime proiezioni per la stampa.

La nuova pellicola di Sergei Loznitsa, autore ucraino che si dedica tanto al cinema di finzione quanto al documentario, sta facendo discutere e potrebbe trovare uno spazio nel palmarès finale.

Al centro c'è una donna che vive in un piccolo villaggio russo. Un giorno, vede tornare indietro un pacco che aveva spedito al marito in carcere: per capire cos'è successo, si reca alla prigione alla ricerca di una spiegazione.

È solo l'inizio di un vero e proprio pellegrinaggio all'interno della burocrazia del paese, esplicitamente accusata da Loznitsa con questa pellicola che mostra l'interminabile percorso di una donna che prova a dare risposte alle tante domande che ha in testa.

Spunti politici e sociali importanti in questo lungometraggio che, però, è davvero troppo statico per riuscire a incidere fino in fondo: si sa che, molto spesso, i film dell'Est Europa hanno un ritmo interno tutto loro, ma questa volta le dilatazioni temporali e la ridondanza delle sequenze non risultano giustificate.

La durata eccessiva (circa 140 minuti), inoltre, non aiuta il coinvolgimento e non basta una parte conclusiva diversa dal resto per riuscire a sorprendere: troppi limiti per un lavoro che, a ogni modo, potrebbe essere premiato più per i contenuti che per l'apparato formale.

Convince a metà, sempre in concorso, «Good Time» dei fratelli Safdie con Robert Pattinson. L'attore interpreta un rapinatore di banche, il cui fratello è finito in prigione dopo l'ultimo colpo andato male. Cercherà di pagare la cauzione ma, allo stesso tempo, dovrà stare attento di non farsi trovare dalla polizia.

Tre anni dopo il piccolo cult «Mad Love in New York», i fratelli Safdie tornano dietro la macchina da presa con un film ruvido al punto giusto, ma altalenante dal punto di vista narrativo.Ottimo l'inizio e altrettanto toccante la conclusione, mentre nella parte centrale ci sono diversi momenti di stanca e alcuni passaggi sanno di già visto

Resta comunque un'operazione interessante, anche per la notevole prova di Robert Pattinson, autore della performance più convincente della sua intera carriera. Infine, da segnalare che oggi a Cannes sono anche state presentate le prime due puntate della terza stagione di «Twin Peaks», che in questi giorni sono arrivate anche in Italia.

Una (nuova) partenza di grande fascino per una delle serie che ha fatto la storia della televisione e che, probabilmente, continuerà a farla nelle prossime settimane.

