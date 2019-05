Avventura senz'anima nel nuovo «Pirati dei Caraibi»

Tornano i «Pirati dei Caraibi» e puntano alla vetta del box office: il titolo più atteso del weekend in sala è il quinto capitolo della fortunatissima saga con protagonista Johnny Depp, iniziata nel 2003 con «La maledizione della prima luna».

Ispirato a un'attrazione di Disneyland, il franchise dei «Pirati dei Caraibi» ha avuto uno straordinario successo ai botteghini di tutto il mondo e i produttori si augurano che questo nuovo episodio non sia da meno.

Johnny Depp torna così nei panni del celebre Jack Sparrow, capitano sventurato le cui disavventure marittime sembrano non finire mai. Questa volta il suo nemico è Armando Salazar, un temibile capitano fantasma che viene interpretato da Javier Bardem.

La trama, per il resto, incrocia come sempre dinamiche familiari (tra i personaggi principali c'è Henry Turner, figlio di quei William Turner ed Elizabeth Swann che hanno fatto la storia della saga), il ritrovamento di un importante reperto (il Tridente di Poseidone, in questo caso) e scontri personali (Salazar desideroso di vendicarsi di Sparrow).

Diretto da due registi norvegesi, Joachim Rønning e Espen Sandberg (hanno ottenuto la direzione del progetto dopo il buon successo di «Kon-Tiki», lungometraggio di avventure marittime che ha avuto la nomination all'Oscar come miglior film straniero), «Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar» punta su notevoli effetti speciali e su una spettacolarità di fondo che rende appassionanti (almeno) le sequenze più dinamiche.

Sotto la superficie dell'apparato visivo, però, c'è ben poco: è un film senz'anima e che non riesce ad approfondire adeguatamente i personaggi in campo, interpretati senza grande spessore da un cast in cui funziona soltanto Javier Bardem.

Come semplicissimo intrattenimento i fan si potranno accontentare, ma sono numerosi i momenti altalenanti a livello di ritmo e la durata (153 minuti) appare davvero eccessiva anche per un prodotto di questo tipo.



Una scena del film «2Night»

Lungometraggio decisamente più “piccolo” è «2Night» di Ivan Silvestrini.

Protagonisti sono un ragazzo e una ragazza che trascorrono una notte insieme. Dirigendosi verso casa di lei, non riescono a trovare parcheggio e continuano a girare a vuoto per ore…

È un'idea certamente curiosa quella alla base di questo progetto italiano spontaneo e diverso dal solito, seppur minato da una banalità di fondo piuttosto evidente.

Se il soggetto (ispirato a un precedente film israeliano) è interessante, ci sono troppi limiti nei dialoghi grossolani e in una sceneggiatura dal fiato corto, che non riesce a coinvolgere per tutta la durata.

Niente male, invece, il finale, ma anche alla parte centrale sarebbero servite sequenze più incisive e meno ridondanti.

Il film è stato presentato nella sezione Alice della città della Festa del Cinema di Roma 2016.

