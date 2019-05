Addio a Gregg Allman, profeta del Southern rock con l'Allman Brothers Band

Sperimentare nuovi linguaggi con coraggio e ambizione, ottenere riscontri di pubblico da un capo all'altro del pianeta, sparire dalla pagina delle recensioni per riapparire in quella del gossip. Già è raro che a un artista in carriera capiti una di queste tre cose, figuriamoci tutte e tre insieme.

Più o meno come è capitato a Gregg Allman, organista, cantante e all'occasione chitarrista dell'Allman Brothers Band. Se n'è andato ieri all'età di 69 anni nella sua casa di Savannah in Georgia, per un attacco di cuore che è stato l'ultimo di una serie di acciacchi che lo hanno accompagnato in questi anni.

Ha contribuito in maniera decisiva alla nascita del Southern rock, genere di cui gli Allman furono i pionieri, venduto più di dieci milioni di album e accumulato fortune per circa 18 milioni di dollari ma è stato anche il marito di Cher, per cinque turbolenti anni, gli ultimi del suo decennio di massima fama. Ha abusato di alcol e droghe, tanto da ritrovarsi nel '99 con una diagnosi di epatite C e nel 2010 addirittura con un trapianto di fegato. Se non altro è morto nel suo letto, cosa che non è capitata a tre dei suoi cinque storici compagni di viaggio dell'Allman Brothers Band.

1978 - Gregg Allman suona l’organo in un concerto a Macon (Jerome McClendon/Atlanta Journal-Constitution via AP)

Fratello Duane

Se nasci a Nashville hai ottime probabilità di ritrovarti a fare il musicista. Così è stato per Gregg e per suo fratello Duane detto «Skydog», più grande di un anno, più grande di tutti con la chitarra slide in mano. Orfani di padre, un militare morto in circostanze tragiche, i due trascorrono l'adolescenza a spostarsi da una città all'altra degli States: prima Daytona, poi Los Angeles. Cambiano città e cambiano band: prima gli Allman Joys, poi gli Hour Glass, progetto rhythm and blues con il quale incidono addirittura due album. Il terzo trasferimento – di nuovo a Sud, a Macon in Georgia – è quello decisivo per la loro carriera: nasce l'Allman Brothers Band e dopo due dischi accolti un po' freddamente (l'omonimo del '69 e «Idlewild South» del '70) nel 1971 piazzano il colpaccio con il doppio «Live at Fillmore East», una specie di manifesto del genere Southern nel quale i due fratellini prendevano il format classico del blues elettrico di Chicago e lo estendevano (tanto per fare qualche esempio) ai 19 minuti e 15 di «You don't love me» o ai 23 e 3 di «Whipping Post». Risultato: tredicesimo posto nella classifica Pop di Billboard, un'enormità a considerare la natura sperimentale del progetto, undici dischi d'oro e cinque di platino, l'introduzione della band nella «Rock and Roll Hall of Fame» nel '95 e il piazzamento al 52esimo posto nella classifica dei cento artisti rock più grandi di tutti i tempi stilata da «Rolling Stone».

La maledizione degli Allman

Accanto alla storia c'è anche la mitologia e quest'ultima vuole gli Allman avvolti nell'aura di band maledetta. Per dire: il 29 ottobre del '71, a una manciata di mesi dall'uscita di «At Fillmore East», Duane si schianta con l'Harley Davidson Sportster contro un camion a Macon. L'11 novembre dell'anno successivo, a soli tre isolati di distanza, ancora su una Harley Davidson, sarà il bassista Berry Oakley ad andarsene, scontrandosi contro un autobus. Roba da «Easy Rider», Il batterista Butch Trucks, invece, all'inizio di quest'anno si è tolto la vita. Gregg in tutti questi anni è stato insieme un testimone e un «reduce». Della rivoluzione musicale portata avanti dagli Allman e degli eccessi che la seguivano a bordo palco.

I membri della Allman Brothers Band, da sinistra Dickey Betts, Duane Allman, Berry Oakley, Butch Trucks, Gregg Allman e Jai Johanny "Jaimoe" Johanso (The Macon Telegraph via AP)

Cher-Allman, la coppia che scoppia

Nel dopo Duane la band infila altri due album memorabili come «Eat the Peach» (1972) e «Brothers and Sisters» (1973), Gregg consolida il suo ruolo di band leader e ne guadagna in popolarità lontano dalle scene. Merito anche del matrimonio con Cher dal quale nasceranno Elijah Blue Allman, noto sulla scena metal losangelina con lo pseudonimo di P. Exeter Blue, l'imbarazzante album di coppia «Two the Hard Way» (1977) e litigi continui causati delle dipendenze di Gregg, fino alla separazione del 1979. Carriera solista non troppo fortunata, fatta eccezione per l'inaspettata hit «I'm no Angel» piazzata nella seconda metà degli anni Ottanta e l'accoglienza che la critica ha riservato nel 2011 a «Low Country Blues», disco nel quale dopo 14 anni di silenzio tornava a frequentare i territori musicali che più gli sono congeniali: quelli in cui affondano le radici dell'America. «Vorrei essere ricordato – disse in un'intervista – come uno che riusciva a scuotere la vostra anima e a farvi piangere con una canzone. Uno gentile, che amava ridere e amava il suo Dio». Non ci è andato troppo lontanto.

