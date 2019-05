Un amore di città

Gli piace perdersi, per ore e ore, tra caffè di pescatori, piccole moschee male in arnese, orti, filari di cipressi verde giada, fontane e poi ancora caffè, moschee, fontane. «Istanbul, Istanbul» - è il suo motto – «non possiamo conoscere noi stessi se non conosciamo Istanbul». Uno dei luoghi che preferisce, per scendere nel fondo della metropoli, lucente, suadente, è mercato dei libri usati, oceano che sciaborda di «romanzi con copertine illustrate, volumi di scuola, annuari in francese dalle legature ormai verdognole, formule farmaceutiche. La lettura dei fondi di caffè assieme alla storia dell’antica Roma di Mommsen, libri di pesca e resti di magazzino delle edizioni Payot, la veterinaria, la chimica moderna, tecniche di geomanzia». Se non potete girare il mondo, scartabellate in quelle botteghe, e vi troverete lontani, sperduti, felici. A ventisei anni, Mümtaz ha appena finito la tesi di dottorato. Balla male, non è un granché come pescatore, ma se la cava con la vela. E con l’amore? Non quello per la città, che è evidente e inguaribile. E nemmeno la passione per i libri, a cui non sa resistere, e noi con lui. Chi ha bighellonato per il mercato degli antiquari e dei robivecchi di Istanbul sa di cosa parliamo. La domanda l’avete interpretata bene. Amore nel senso di una donna – desiderio, intimità, capelli, occhi, labbra, pelle, fino a non capire più nulla. Mümtaz è un giovanotto di talento. Volete che resti lì solo, e s’accontenti di leggerlo, l’amore? Nuran, perché così si chiama lei, ha due vantaggi indiscutibili: è di Istanbul, ed è cresciuta sulle rive del Bosforo. Se vi sembra ancora poco, guardatela più da vicino: «il profilo è bello e tornito, il volto fa pensare a un sogno bianco».

Un giovane intellettuale di fresche speranze, una donna nel pieno delle sue grazie. Non importa che lei abbia una figlia e un matrimonio naufragato alle spalle. Siamo nel 1939, la Turchia è cambiata, e se un amore così fa ancora fatica a mostrarsi, vorrà dire che un posto glielo troveremo a forza. Ahmet Tanpinar è romanziere dal ritmo largo, e sa mantenere fede alle proprie promesse. Volete un racconto di passione, e proprio nel punto in cui l’Oriente si lega all’Europa, l’abbraccia, la conosce? Se ve l’ha promesso, l’avrete. Con un’unica avvertenza. Non sarà tranquillo, riposante, sereno, o per lo meno, non per sempre. «Un bazar di rose / Comprano rose, vendono rose / Reggono bilance di rose / Quelli che comprano rose, quelli che vendono rose». Gli imbonitori del desiderio le vendono, le rose. La vita le ricompra, le fa sparire, taglia i gambi, li spezza, strappa petali su petali. Molti di noi hanno scoperto Tanpinar un paio di anni fa, grazie alla traduzione italiana del magistrale Istituto per la Regolazione degli Orologi, apparso in volume poco prima della morte dell’autore, nel 1962. Serenità, che esce ora per Einaudi, fu stampato originariamente nel 1949. Il romanzo conferma e anzi infittisce la selva simbolica di questo elegante orafo di parole.

La prosa è sinuosa, muta rapidamente di cadenza, e passa, nell’arco di poche righe, dai colori dell’elegia a un’ironia manifesta. La Turchia è il grande tema, con le ansie della modernizzazione, l’impegno per la Repubblica – Tanpinar fu anche deputato – ma anche con molti riferimenti, e molto colti, al retaggio ottomano. L’amore, carico di erotismo, fa da controcanto e ingentilisce il tono, e serve anche a ritmare la grande storia, che scorre sullo sfondo. Il mondo scivola inevitabilmente verso la Seconda guerra mondiale, con lo stesso passo sincopato con cui la passione tra Mümtaz e Nuran s’avvia al proprio epilogo. Tanpinar ha un modo peculiare di comporre la propria pagina, un metodo che rifrange le immagini, le moltiplica e le scinde. Come Istanbul si scompone in prismi di diamante, d’acqua, d’oro e di umido buio, così anche il volto, il corpo e l’anima dell’amata si moltiplicano e variano, a seconda delle emozioni e dello sguardo del protagonista. «C’erano tante altre Nuran che gli si erano incollate proprio alla carne, piccoli dettagli di episodi che per la maggior parte prendevano sfondo e colore dalle ferite dell’anima di Mümtaz». L’abbiamo chiamata oreficeria verbale, arte sfarzosa, esaltante, ipnotica. C’è una vena paradossale, in Tanpinar, ed è fondamentale afferrarla, per capire il suo messaggio. La Turchia, che egli s’immagina, è in equilibrio precario, anzi deve ancora ritrovarsi, reggersi salda dopo lo stordimento della rivoluzione dei Giovani Turchi. «Questo non era il vecchio Oriente ma nemmeno il nuovo. Forse è una vita fuori dal tempo, grazie a un semplice cambiamento del clima». Mümtaz è sobriamente ebbro, come s’addice a un innamorato. Ma ancor più ebbro, e più serenamente sobrio, è un vecchio derviscio, che pronuncia la frase in cui si raccoglie tutto il libro. È una citazione da Sheyh Galip, un poeta mistico del Settecento: «Guarda alla persona con benevolenza, tu sei il prescelto dell’universo / Tu sei Adamo, che è la pupilla dell’occhio dell’esistenza». Non era una storia d’amore? Chiedetelo ad Adamo. Se vagabondate abbastanza a lungo, potreste incontrare anche lui, a Istanbul.

