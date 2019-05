Vasco Rossi e Coldplay completamente sold out

Vasco Rossi e Coldplay, ma anche Imagine Dragons, Chemical Brothers, Fleet Foxes, Bastille e Little Steven. L'estate è qui e la grande musica dal vivo pure, con alcuni dei più attesi concerti dell'anno che si concentrano nella settimana che abbiamo davanti.

Partiamo dal live act dei record, il «Modena… Modena Park», concerto che il primo luglio al parco Enzo Ferrari della città emiliana celebrerà il 40ennale di carriera del Blasco nazionale con la bellezza di 220mila spettatori: nessuno al mondo, per un evento singolo a pagamento, è stato capace di radunare così tanta gente. Perché si sa che Vasco ha un «popolo» che lo segue con passione da 40 anni, sotto il palco come nei negozi di dischi e sui social network.

Grandissima attenzione anche per i due sold out del 3 e 4 luglio a San Siro dei Coldplay, la band pop di maggior successo degli ultimi 20 anni. Il gruppo britannico arriva in Italia sull'onda lunga dell'album best seller «A head full of dreams» e a una manciata di giorni dall'uscita di «Kaleidoscope», l'Ep che festeggia i 40 anni del front leader Chris Martin. Come dire: ce ne saranno di cose da celebrare a Milano. E poi ventaglio di opportunità parecchio ampio per chi ama la musica.

Chi è appassionato del big beat inglese probabilmente ha già in tasca il biglietto del dj set che i Chemical Brothers, massimi esponenti del genere, terranno all'Ippodromo del Visarno di Firenze l'1 luglio. Indietronica made in Usa quella degli Imagine Dragons, tre album nel curriculum, ultimo dei quali il nuovissimo «Evolve». Saranno il 4 luglio al Lucca Summer Festival e il 10 luglio all'Arena di Verona. Tre album all'attivo anche per i Fleet Foxes, tra i maggiori interpreti dell'indie folk statunitense. Molto interessante l'ultimo «Crack-Up» che costituirà l'ossatura degli show che terranno a Ferrara in piazza Castello (3 luglio).

Per gli appassionati di synth rock inglese si segnalano i concerti dei Bastille il 2 luglio allo Stadio Benelli di Pesaro e il 4 luglio alle Gru di Grugliasco. Appuntamento da non perdere per i fan di Bruce Springsteen: il fidatissimo sodale del boss, Steven Van Zandt, alias Little Steven, con i suoi Disciples of Soul si esibirà il 4 luglio a Pistoia Blues. Sempre il festival toscano propone anche gli Editors (6 luglio). Il sound vintage dei Darkness sarà in ultimo protagonista al Rugby Sound di Legnano (6 luglio).

© Riproduzione riservata