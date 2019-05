Vasco canta a 750 mila watt, con 29 torri diffusione e 100 km di cavi

Il palco largo 130 metri e alto 28, con 5 grandi schermi LED, alcuni mobili, accoglie e impressiona i fan di Vasco al Modena Park. Sulla struttura sono montati anche cannoni per sparare fuochi d’artificio ma l’elemento più importante dell’evento, come di tutti i concerti, è ovviamente l’audio. «Abbiamo voluto realizzare un sistema in grado di fornire il medesimo impatto acustico a tutti gli spettatori, anche a quelli che saranno a 400 metri dal fronte del palco», spiega a Radio24 Danilo Zuffi, direttore di produzione di Modena Park, con Vasco da circa 20 anni.

«Avremo a disposizione una potenza di 750 mila watt ma questo non vuol dire che saremo sempre a manetta – spiega Zuffi – significa invece che avremo la riserva per fornire un suono perfetto e intellegibile per tutti. In molte occasioni ci si preoccupa dei primi 150 metri dal palco e poi nelle retrovie ci si accontenta di un suono da bivacco». Per coprire in modo eccellente un area che ospiterà più di 220 mila persone i software utilizzati per realizzare il progetto sonoro hanno previsto l’installazione di 29 torri di diffusione disposte su 5 semicerchi che si allontanano dal palco.

Ogni torre è stabilizzata con 6 tonnellate di zavorra di cemento. Un sistema con circa 900 diffusori della francese L-Acoustics noleggiato dalla Agorà di L’Aquila, il principale fornitore di audio e luci per grandi concerti ed eventi in Italia. Particolarmente importante in questa occasione, come per tutti i grandi eventi all’aperto su vaste aree, è il sistema di ritardo (delay) che, grazie a particolari software, permette di ottenere un suono omogeneo sincronizzando automaticamente tutte e 29 le torri di diffusione ed evitare così che gli spettatori sentano fastidiosi ritardi. Ritardi altrimenti inevitabili se non ci fossero queste tecnologie, poiché mentre il segnale elettrico arriva immediatamente a tutti i diffusori, il suono emesso dal palco arriverebbe agli spettatori più lontani in ritardo con un fastidioso effetto di sovrapposizione con i diffusori più vicini.

Per collegare tutto il sistema audio con fibra ottica e cavi analogici e per la distribuzione elettrica si è scavato per 3,6 chilometri. Sono stati posati 100 chilometri di cavi. La parte di illuminazione conta su 2100 punti luce e 140 laser. Tra audio e video l'assorbimento elettrico è di 1 megawatt.

