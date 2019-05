A Bergeggi Dixcorrendo con gente di talento

A Bergeggi, gioiello del litorale savonese, c'è una piazza in cima al paese, una specie di salotto circondato da oleandri e affacciato sul mare. In questa cornice, auspice l'amministrazione comunale e la Proloco, Gioele Dix propone la sua personale versione del talk show live, battezzandola Dixcorrendo.

L'attore e comico precisa che saranno serate “un po' talk e molto show” e per questa prima edizione ha chiamato sul palcoscenico allestito per l'occasione tre comici che gli sono anche amici di lunga data – questa sera Giobbe Covatta, il 29 luglio Paolo Hendel e il 5 agosto Enzo Iacchetti – a raccontarsi senza censure e dare spettacolo, stimolati e provocati dal loro ospite, che a Bergeggi è anche un po' di casa. Le serate promettono di essere divertenti e soprattutto uniche, in un format creato dallo stesso Gioele insieme al giovane autore Marco Vicari.

“Amo i comici” spiega Gioele “perché sono personaggi che, pur nella diversità di provenienza e di stile, appartengono tutti alla stessa tribù: egocentrici, a volte instabili, sempre acuti e reattivi, per vocazione e per mestiere. E soprattutto osservatori implacabili, anche di se stessi”.

Bergeggi, piazza XX settembre

In ognuna delle tre serate di Dixcorrendo l'ospite di turno sarà invitato a mettersi a nudo ricordando gli esordi, i successi, i flop. Ma anche le passioni nascoste, i rimpianti, i sogni nel cassetto. E poi gli aneddoti, quelli che non mancano mai nella fertile agenda di un comico: su assurdi personaggi, su fallimentari imprese, su epocali figuracce.

“L'idea nasce dal desiderio di offrire al pubblico un ritratto non convenzionale di artisti che si sono affermati grazie al proprio talento” aggiunge Gioele Dix, che condurrà i tre spettacoli nella duplice veste di padrone di casa e di complice. Insieme a lui gli artisti si esibiranno anche in scambi di repertorio a sorpresa.

Dixcorrendo Incontri ravvicinati con gente di talento, Gioele Dix presenta: Giobbe Covatta, venerdì 21 luglio

Paolo Hendel, sabato 29 luglio

Enzo Iacchetti, sabato 5 agosto

a Bergeggi (SV), in piazza XX Settembre – ore 21.30

© Riproduzione riservata