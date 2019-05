Nuovi colonialisti a caccia in Africa

Un anziano sovrappeso fatica a scendere da una jeep nella savana: è pronto per addormentarsi nella cabina di avvistamento all’interno di una riserva di caccia tra la Namibia e il Sudafrica. Poco prima aveva elencato alla moglie quanto gli sarebbe costato abbattere alcuni animali: un cobo 1.400 euro, un antilope 1.700 euro. Ulrich Seidl colpisce un nuovo lato oscuro dell’Europa con Safari, documentario passato “fuori concorso” alla 73esima edizione della Mostra del cinema di Venezia e che sarà nelle sale dal primo settembre. «Riflettevo da molto tempo sul tema della caccia con il desiderio di coniugarlo a quello del turismo e ho scoperto una forma contemporanea di colonialismo in Africa, in cui la vacanza venatoria non è più appannaggio esclusivo dei ricchi e degli aristocratici, ma la nuova frontiera della classe media». Lo spunto di Safari è arrivato dal precedente documentario, In the basement (2014), in cui il regista spiava l’Austria curiosando tra le cantine, scovando una piccola enciclopedia di orrori e di bizzarrie. Tra il pistolero mancato, i nostalgici di Hitler, il custode di grandi rettili, il sessuomane, c’era una coppia che scendeva le scale per rifugiarsi in un salottino sotterraneo, addobbato con teste di grandi animali e uccelli impagliati, trofei di caccia del marito.

Oltre alla coppia di anziani, l’attenzione del documentario punta su una famiglia in cui i genitori cinquantenni cacciano assieme ai figli ventenni. Il regista austriaco li riprende mentre avvistano la preda, aiutati dal capo caccia bianco, o mentre si lasciano andare alle considerazioni, anche esistenziali, sulla caccia. «Non è stato facile trovare qualcuno disposto a farsi intervistare, nonostante i frequentatori delle riserve africane siano più di quanto si creda, perché nell’opinione pubblica l’immagine della caccia è negativa. Ma alla fine ho individuato delle persone disposte a parlarne senza riserve etiche e morali».

I piani fissi che sembrano quadri di Edward Hopper; i silenzi estenuati in mezzo a uno scenario fatto di teste di zebre, cuscini leopardati, impala e gazzelle con le corna ritorte, piccoli di rinoceronte, che rimanda agli interni patinati di Grand Budapest hotel, ma con un Wes Anderson in malinconica chiave africana; la sproporzione tra il dinamismo della caccia e l’inoffensività delle prede di fronte al killeraggio “assistito” degli occidentali pasciuti creano un senso del ridicolo e fanno balenare un’idea di giudizio morale che Seidl rifiuta fermamente: «La mia intenzione non era assolutamente quella di ridicolizzare i protagonisti, che si sono riconosciuti nel film, tanto che hanno addirittura organizzato delle proiezioni private per gli amici. A quelle pubbliche c’erano spettatori pro e contro la caccia in egual misura e alla fine ciascuno ha avvertito che i propri sentimenti erano stati rispettati. I film a tesi non m’interessano, anche se di mio non partirei certo per una vacanza di caccia. Volevo invece capire perché la gente senta il bisogno di uccidere gli animali e l’ho fatto senza schemi preconcetti. Continuo a non avere una risposta, ma ho assistito con interesse a un processo emotivo quasi assimilabile a un atto sessuale, con uno stato di eccitazione prima e di liberazione poi».

La caccia, soprattutto, davanti alla macchina da presa di Seidl si trasforma in un vero e proprio rito d’iniziazione: padre e figlio si abbracciano quando il ragazzo, che ha colpito una zebra, realizza di averla uccisa. Nello scuotimento che gli attraversa il viso è ben visibile l’incredulità dell’aver inferto la morte a un essere vivente con un colpo riuscito e soprattutto il sollievo di non aver deluso le aspettative del padre. «Quello che mi ha particolarmente meravigliato è il potenziale emozionale dei cacciatori che si sentono più vicini dopo aver colpito la preda».

Safari racconta la pulsione di uccidere attraverso la caccia in un’Europa in cui soprattutto i movimenti populisti denunciano la perdita del senso di belligeranza e chiamano alla guerra davanti alla ferocia dell’estremismo islamico: «Non credo che ci sia una stringente relazione tra le due cose. I media hanno abituato costantemente bambini e adulti a immagini violente. La cosa scioccante è che riteniamo normalissimo uccidere le persone, ma non gli animali: è un grande tabù che si vuole nascondere. Quando i cacciatori posano per le foto con la preda non si vede mai il sangue. Si mangia la carne ma non si vuol vedere l’atto con cui si finisce una mucca». La madre-cacciatrice di Safari considera la morte cruenta nei mattatoi occidentali, non nelle riserve africane, anche se cade in contraddizione quando rivela di non riuscire ad abbattere alcuni tipi di animali, come i leopardi, per la loro bellezza intrinseca. Dopo aver freddato la zebra il figlio si giustifica: «La morte è dappertutto», anche se invece, almeno nella nostra società, l’idea della morte è costantemente rimossa. «Questo è un tema molto importante per l’occidente, ma non è il punto centrale del film, che si focalizza invece sul nostro status quo, su quello che siamo diventati; sull’uomo che sfrutta in maniera sconsiderata le risorse del pianeta, sfinendolo».

Nel capitolo Love (2012) della trilogia Paradise, la protagonista, Teresa, si abbandona al turismo sessuale in Kenya, in un colonialismo simile a quello di Safari, in cui un povero ragazzo di colore è costretto a volteggiare in un letto circondato da signore agée che lo toccano in ogni dove. «Il turismo è sempre uno sfruttamento, in particolar modo in Africa. Lo dimostra il mutismo della popolazione locale, che non ha alcuna voce in capitolo durante la caccia: non vengono mai coinvolti nelle manifestazioni di gioia o di liberazione. E in questo film io li riprendo consapevolmente senza parole. Gli indigeni hanno uno spirito vicino a quello degli animali, sanno come prenderli e come reagire di fronte alle loro azioni, ma il capo caccia è sempre un bianco».

Il cinema di Seidl, soprattutto con la trilogia di Paradise – Love (2012), Faith (2012), Hope (2013) – è una continua e sferzante critica dei peggiori difetti della società occidentale. In Hope (2013) l’obesa tredicenne Melanie, durante un soggiorno per una terapia dimagrante, si innamora, ricambiata, del dottore di quarant’anni più vecchio di lei, catturato dallo stesso raptus adolescenziale della ragazzina; nel frattempo, in Faith (2012) la zia, Anna Maria, cui la ragazza è stata affidata perché la madre è in Kenya, cerca di convertire gli infedeli al cristianesimo, flagellandosi, trascinando una croce davanti a cui è disposta a darsi anche carnalmente. «Non faccio della critica sociale la mia bandiera e non credo che esista un mondo migliore rispetto all’Europa, anche se collego lo sfruttamento a un problema crescente di solitudine nella nostra società. Anche l’Africa è piena di contraddizioni ed è violenta in maniera efferata. Come regista cerco di capire cosa significa essere una persona e fare una riflessione sull’essere uomo oggi, sulla capacità di amare, che è un tema sempre presente nel mio cinema».

© Riproduzione riservata