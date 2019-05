Stasera la consegna del Leone d'oro: chi sono i favoriti?

A Venezia impazza il toto-Leone: appassionati e addetti ai lavori votano i propri favoriti in attesa di conoscere il verdetto della giuria capitanata da Annette Bening.

Questa sera verr annunciato il palmars ufficiale della 74esima Mostra del Cinema di Venezia e, grazie alla buonissima qualit complessiva dei film in concorso, quest'anno si dimostra particolarmente complicato fare dei pronostici.

Il premio FIPRESCI, assegnato dalla critica internazionale, andato al potente documentario Ex Libris – The New York Public Library dell'americano Frederick Wiseman (regista gi premiato con il Leone d'oro alla carriera nel 2014), che spera cos di trionfare anche questa sera ed certamente tra i grandi favoriti della vigilia.

Attenzione per all'altro documentario in concorso, Human Flow del cinese Ai Weiwei, che piaciuto meno alla critica ma che per le tematiche proposte (i migranti di oggi) potrebbe ottenere un riconoscimento.

Per quanto riguarda, invece, il cinema di finzione partono in prima fila la commedia nera Three Billboards Outside Ebbing, Missouri del londinese Martin McDonagh, grande sorpresa del festival, il romantico The Shape of Water del messicano Guillermo Del Toro, molto apprezzato dalla critica internazionale, e il dramma francese La villa di Robert Gudiguian.

Dovranno per guardarsi le spalle da un grande autore come Abdellatif Kechiche: il suo Mektoub, My Love: Canto uno stata una delle esperienze cinematografiche pi intense dell'intera kermesse. Possibilit anche per Hirokazu Kore-Eda con The Third Murder.

Tra le possibili sorprese ci sono The Insult di Ziad Doueiri, Foxtrot di Samuel Maoz, Angels Wear White di Vivian Qu e Jusqu' la garde di Xavier Legrand, anche se quest'ultimo appare favorito soprattutto per il premio alla miglior opera prima.

Pi distaccato, ma meriterebbe un premio, Paul Schrader con First Reformed, uno dei titoli pi importanti della manifestazione.

E gli italiani? Ci sono speranze per l'apprezzatissimo Ammore e malavita dei Manetti Bros e per The Leisure Seeker di Paolo Virz, praticamente nessuna per il pessimo Una famiglia di Sebastiano Riso, mentre Hannah di Andrea Pallaoro pu puntare soprattutto alla Coppa Volpi a Charlotte Rampling.

L'attrice francese, per, dovr vedersela con la straordinaria Frances McDormand di Three Billboards Outside Ebbing, Missouri e la sorprendente Sally Hawkins di The Shape of Water.

Nel campo degli attori parte in pole position l'intenso Donald Sutherland di The Leisure Seeker, ma questa categoria potrebbe riservare una sorpresa: noi tifiamo per il memorabile Ethan Hawke di First Reformed.

Il riconoscimento Mastroianni per il miglior interprete esordiente dovrebbe andare a Charlie Plummer di Lean on Pete, ma attenzione anche ai bravissimi attori di Mektoub, My Love: Canto uno, da Ophlie Bau a Shan Boumedine.

