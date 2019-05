Nuove Officine della creatività

Alla fine degli anni ’80 del secolo scorso , Torino aprì il capitolo inaugurale della storia d’Italia nell’economia post-industriale: il processo di trasformazione dello stabilimento Fiat Lingotto, sulla base di un progetto di Renzo Piano, pose infatti l’inedito quesito sul che fare dei giganteschi relitti della modernizzazione, avviando un dibattito tra demolizione e riconversione.

All’inizio del nuovo millennio, con la riapertura delle Officine Grandi Riparazioni, Torino si ricandida al ruolo di agente pubblico della rigenerazione urbana, confermando l’esito di una consolidata metamorfosi da capitale industriale a hub dell’innovazione artistica e sociale.

Con la fabbrica di automobili di Mattè Trucco in via Nizza, l’OGR è la testimonianza più evidente della civiltà operaia che ha costruito l’Unità d’Italia, che non a caso, proprio qui, fu festeggiata nell’edificio principale con una grande mostra Fare gli italiani , nel 2011.

Dopo anni di chiusura, insieme alla mostra Torino 011 - Biografia di una città nel 2008, fu quella l’occasione per i cittadini torinesi di entrare in contatto con una parte importante della loro storia e di misurare la grandiosa vastità di spazi che giustamente si meritano l’appellativo di cattedrali del lavoro. Come una cattedrale infatti fu costruito il maestoso complesso dove si concentrarono alla fine dell’800 le precedenti officine ferroviarie di Porta Nuova e Porta Susa: già da lontano incutono il rispetto che allora si nutriva per l’industre fatica e la composizione a tre navate con le sobrie decorazioni in mattoni è l’equivalente italiano della nota Fabbrica di turbine AEF a Berlino, che il suo architetto Peter Behrens aveva disegnato come un tempio laico per onorare gli operai.

Il 30 settembre(e fino al 14 ottobre) una grande festa - Big Bang, promossa dal network ZonArte- porterà i visitatori nel ventre restaurato di questa balena di ferro e vetro: un’opera di Patrik Tuttofuoco - Tutto Infinito - farà rivivere lo scenario del passato in uno spazio aperto a future visioni. Nel dialogo con lo spazio post industriale delle OGR, l’artista porterà la sua attitudine a un’estetica della collaborazione e dello scambio, facendo risuonare la magia del luogo e soprattutto le memorie dell’attività metallurgica.

Come è stato ricordato da Massimo Lapucci - segretario generale della Fondazione CRT che col coraggioso investimento di 100milioni di euro ha reso possibile il trasbordo delle OGR dal XX al XXI secolo - la vocazione del nuovo spazio non è quella museale, ma piuttosto di officina della progettualità. «Abbiamo lanciato il cuore oltre l’ostacolo - ha detto nella presentazione alla stampa - per permettere alle OGR di inserirsi in un contesto internazionale, capace di mantenere l’identità storica di “officina” facendone il luogo della generazione e rigenerazione delle idee».

Situato in posizione strategica nella riconfigurazione urbanistica della Spina2 - l’asse di sviluppo generato dalla costruzione del Passante ferroviario - OGR ha tutte le carte in regola per sfruttare la nuova centralità dell’area che, nel breve tratto di poche centinaia di metri, vede la presenza dell’Alta Velocità di piazza Susa, del grattacielo del RPBW(nuovo landmark dell’area), del Politecnico, dell’Energy Center e di altri poli di ricerca . Per la prima volta insomma urbanistica e architettura marciano insieme e tutte le tessere del futuro puzzle metropolitano risultano efficacemente sinergiche. Una superficie totale di 35mila mq (di cui 20mila corrispondenti all’edificio principale) costituisce ragione sufficiente (insieme a una efficace gestione) per un vero e proprio hub della creatività: arte, dunque, dalla pittura alla musica, alla danza e al teatro; spazi di ricerca per giovani con uffici open space e ambienti di coworking per consentire la presenza continuativa di circa 500 persone; un’area spettacoli nella Sala Fucine per 2700 persone e lo spettacolare “Duomo”, un’imponente sala alta 19 metri, dove un tempo i vagoni dei treni si posizionavano in verticale per le manutenzioni e che ora sarà a disposizione per workshop conferenze.

«Tutto ciò che è solido svanisce nell’aria»: per la prima volta il monito del Manifesto di Karl Marx assume un significato meno inquietante di quell’annunciata svalutazione del lavoro umano. Come la sala presse del Lingotto si è trasformata in auditorium, per la musica, le OGR mettono in luce un aspetto segreto sino alla loro dismissione: il fatto cioè di essere delle piccole città nella grande città. Due piazze pubbliche - le Corti Est e Ovest- si aprono alle strade circostanti, creando un’osmosi con il quartiere: saranno luoghi di incontro e di sosta, disegnati per accogliere informalmente e condurre, se si vuole, alle Officine e alo Snodo, l’area dei ristoranti e del food, col lungo tavolo (25 metri) per consumare pasti o incontrarsi.

La ristrutturazione è stata più rispettosa di quanto i Big Data tecnici lasciassero sperare: gli architetti vi si sono accostati con rispetto, anche lasciando in vista le patine delle spettacolari muraglie interne a ricordarci che questa una volta era la casa del lavoro manuale e non della speculazione estetica e intellettuale. È questa la chiave scelta da William Kentridge per l’installazione nella Corte Est: Procession of Reparationists è un complesso di 14 sculture in metallo nero, alte 3 metri, che allude al lavoro di riparazione e al rapporto tra le macchine e i corpi degli operai. «Una celebrazione - ha detto - del rapporto tra emigrazione e lavoro».

