Tra il prog dei Marillion e Moroder con la disco anni Settanta

L’Italia è terra di grande tradizione progressive. L’«età adulta del rock», coincisa con gli anni Settanta, qui da noi ha prodotto band di livello assoluto e un pubblico competente in materia che i dischi di quella stagione continua a comprarli, collezionarli e soprattutto ascoltarli.

Quaggiù ci piace la «prima ondata», ma apprezziamo molto anche i revival. Ecco perché vale la pena aprire la rassegna della settimana dalla musica dal vivo dai Marillion, band della scena neo-progressive britannica che negli anni Ottanta si impose all’attenzione di pubblico e critica con album come Script for a Jester’s Tear e Fugazi. La line up è cambiata negli anni – accanto allo storico chitarrista Steve Rothery, dalla fine degli Eighties, non c’è più Fish a cantare ma Steve Hogarth – eppure i loro pezzi restano, come la presa che esercitano sui fan. Martedì 3 ottobre saranno all’Autitorium Parco della Musica di Roma, mercoledì 4 al Teatro degli Arcimboldi di Milano.



Se i Marillion con Fish al microfono (quattro album) sono generalmente accostati a gruppi di stampo «classico» come Genesis, Van der Graaf Generator e Pink Floyd, la formazione con Hogarth (11 album) si è progressivamente allontanata da questa impostazione, avvicinandosi all’indie rock di band come Radiohead o Coldplay. È in quest’ultima incarnazione, l’anno scorso immortalata dall’album Fuck Everyone and Run (Fear), che li vedremo in Italia.

Moroder «re» di Torino

Se siete fan della disco music anni Settanta, abbeveratevi alla fonte: il 30 settembre alle Officine Generali di Torino esclusiva italiana per lo show «An evening with Giorgio Moroder» con al centro il leggendario producer italiano trapiantato in Germania che, grazie al sodalizio con Donna Summer e ai riempipista che impose sul mercato, contribuì a scrivere le pagine di quella stagione.

Tony Allen vs. Jeff Mills

In ultimo si segnala un appuntamento per gli appassionati di «beat»: il batterista Tony Allen, pioniere dell’afro-beat con Fela Kuti, e Jeff Mills, maestro della drum machine che in quel di Detroit ha avuto un ruolo fondamentale nella nascita del techno beat, «duelleranno» l’uno accanto all’altro armati dei rispettivi strumenti (analogici e digitali) sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Soddisfazione garantita.

