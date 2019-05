Jamiroquai sold out, Milano balla «con stile»

Bentornato acid jazz. La settimana della musica dal vivo sarà all’insegna di quel carattaristico mix tra soul, funk e jazz che dagli anni Settanta ci fa ballare, sì, ma con un certo stile. Arrivano i Jamiroquai, tra i massimi esponenti del genere in attività: data unica per loro, lunedì 21 novembre, al Mediolanum Forum di Assago, uno show finito sold out da mesi.

Jay Kay e soci, in pista ormai da 26 anni, a marzo hanno pubblicato Automation, il loro settimo album in studio, e sono alle prese con un tour mondiale destinato a culminare nelle due date alla 02 Arena di Londra, all’inizio di dicembre, concerti del «ritorno a casa». In carriera sono sempre entrati nella top 10 della classifica britannica (tre album hanno anche raggiunto la vetta), hanno venduto complessivamente 26 milioni di dischi nel mondo e sono entrati a far parte del Guinnes Book of World Records per l’album funk più venduto di sempre. Live act strutturato sull’ultima fatica discografica del gruppo, ma spazio anche a grandi classici del loro repertorio come Virtual Insanity e soprattutto Space Cowboy.



Ce n’è anche per gli appassionati di hard & heavy, con uno dei personaggi più popolari del genere, nell’accezione alternative metal: il reverendo Marilyn Manson. Unica data italiana, al Pala Alpitour di Torino il 22 novembre, per il tour mondiale che fa seguito all’uscita dell’album Heaven Upside Down, risalente a inizio ottobre scorso, il decimo disco in carriera, anticipato dal singolo We know where you fucking live. Per chi ama le emozioni forti.

© Riproduzione riservata