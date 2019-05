Spiritual business

Anna Marras ha 51 anni, due figli, un nipotino, una malattia che per diverso tempo l'ha costretta a entrare e uscire dagli ospedali, e un'azienda che, nel suo settore, in Italia non ha rivali: EdiliziAcrobatica (oltre 300 addetti e 40 sedi in tutto il Paese e una quotazione in Borsa prevista per i prossimi mesi, ndr). Anna Marras è, insomma, una donna di successo, ma prima ancora è una donna che ha fede nell'umanità. Così, spinta dal desiderio di condividere la sua visione della vita (quella che le ha permesso di superare tutti gli ostacoli che ha trovato sul suo cammino) ha dato alle stampa il primo libro italiano dedicato alla nuova etica aziendale, quel modo di fare impresa che pone al centro dell'attenzione il valore di ogni singola persona che la compone.

“Spritual Business - Le 7 leggi mistiche degli affari che nessun libro di management ti ha mai rivelato per raggiungere la felicità, il successo professionale e vivere senza stress”, questo il titolo del libro pubblicato da Engage Editore (Bologna), è un piccolo concentrato di saggezza, umanesimo e positività: “Per anni - si legge sulla quarta di copertina - gli imprenditori sono stati indotti a credere che per risultare vincenti sul mercato si dovesse essere un po' squali. La crisi globale che ha investito l'economia occidentale però ha dimostrato come questa credenza fosse profondamente sbagliata e come dalle ceneri di questo errore ideologico di fondo potesse nascere una nuova tipologia di management in cui sono il cuore e le intenzioni di diffondere il bene e creare valore attraverso il lavoro a fare la differenza”.



Nel libro, Marras, racconta come, attraverso le sue battaglie quotidiane, sia riuscita ad elevare ogni giorno sempre più la sua condizione ‘spirituale' arrivando ad accettare la sfida, potenzialmente impossibile, di abbandonare il settore da cui proveniva (quello della bellezza e della cosmesi) per mettersi alla prova in quello dell'edilizia. Dai primi mesi in un garage di EdiliziAcrobatica, col suo socio e fondatore Riccardo Iovino, al presente fatto di 40 sedi e più di 300 risorse umane che lei ha personalmente selezionato intuendo di ciascuna il potenziale emozionale: “che è sempre più importante di quello che si trova scritto in un curriculum”.



In poco meno di 70 pagine Anna Marras offre, dunque, un nuovo spunto di riflessione sul business e sul management. Un punto di vista spirituale in parte mutuato dal buddismo, fede che l'autrice pratica da quasi un ventennio.



SPIRITUAL BUSINESS

ENGAGE EDITORE (BOLOGNA), 64 PAG

(Anche in versione e-book, on line su tutti gli store)

