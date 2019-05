Oscar, quattro nomination per il film di Luca Guadagnino

Luca Guadagnino ce l’ha fatta: l’ultimo lavoro del regista palermitano, Chiamami col tuo nome, stato candidato all’Oscar per il miglior film e sar tra i grandi protagonisti della cerimonia in programma domenica 4 marzo.

Coprodotto da diverse nazioni, Call me by your name (questo il titolo originale) ha avuto la sua anteprima mondiale al Sundance Film Festival 2017 e da questo gioved sar distribuito nelle nostre sale.

In prima fila per la vittoria del premio ci sono La forma dell’acqua di Guillermo del Toro, Leone d’oro all’ultima Mostra di Venezia e grande favorito con ben 13 nomination, e Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh (vincitore del Golden Globe per il miglior film drammatico), ma gi essere nominato nella categoria principale della 90esima edizione degli Oscar non pu che essere una grandissima soddisfazione.

Oltre a questi tre, gli altri contendenti nel gruppo delle migliori pellicole sono The Post di Steven Spielberg, Lady Bird di Greta Gerwig, Dunkirk di Christopher Nolan, Scappa – Get Out di Jordan Peele, Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson e L’ora pi buia di Joe Wright.

Guadagnino non invece riuscito a entrare nella cinquina dei migliori registi: i candidati saranno Guillermo del Toro, Christopher Nolan, Paul Thomas Anderson, Jordan Peele e Greta Gerwig.

Come miglior attore protagonista il grande favorito sembra essere Gary Oldman per la sua stupefacente performance nei panni di Winston Churchill ne L’ora pi buia, ma dovr comunque guardarsi le spalle dall’altrettanto memorabile Daniel Day-Lewis ne Il filo nascosto, dal sempreverde Denzel Washington per Roman J. Israel, Esq., dal sorprendente Daniel Kaluuya per Scappa – Get Out e dalla rivelazione Timothe Chalamet per Chiamami col tuo nome.

Meryl contro Frances

Tra le attrici protagoniste una gara di bravura tra l’intramontabile Meryl Streep (The Post) e la favorita Frances McDormand (Tre manifesti a Ebbing, Missouri), ma attenzione anche a Saoirse Ronan (Lady Bird) e alle outsider Sally Hawkins (La forma dell’acqua) e Margot Robbie (I, Tonya).

Come miglior attore non protagonista si pu puntare su Sam Rockwell, intenso pi che mai in Tre manifesti a Ebbing, Missouri. I suoi rivali saranno Christopher Plummer (Tutti i soldi del mondo), Richard Jenkins (La forma dell’acqua), Willem Dafoe (The Florida Project) e Woody Harrelson (anche lui per Tre manifesti a Ebbing, Missouri).

Meno semplice capire chi vincer tra le attrici non protagoniste, anche se le indicazioni dei Golden Globe dicono Allison Janney per I, Tonya, ma potrebbe dire la sua Octavia Spencer per La forma dell'acqua. A chiudere la cinquina ci sono Mary J. Blige (Mudbound), Laurie Metcalf (Lady Bird) e Lesley Manville (Il filo nascosto).

Animazione, Coco in pole position

Curiosit anche per il titolo di miglior film straniero: i favoriti sono la Svezia con The Square di Ruben stlund e la Russia con Loveless di Andrej Zvyagintsev. Meno possibilit per il Cile con Una donna fantastica di Sebastin Lelio, per l’Ungheria con Corpo e anima di Ildik Enyedi e per il Libano con L’insulto di Ziad Doueiri.

Nel gruppo di migliori lungometraggi animati il favorito il toccante Coco della Pixar con in seconda fila l’impegnato The Breadwinner di Nora Twomey. Gli altri candidati sono Ferdinand della Blue Sky, Baby Boss della DreamWorks e il sorprendente Loving Vincent di Dorota Kobiela e Hugh Welchman.

Infine, da segnalare che all’interno della cinquina dei migliori documentari c’ anche Visages, villages, ultima pellicola di Agns Varda, una delle pi grandi autrici della storia del cinema europeo che quest’anno compir novant’anni.

