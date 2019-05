Rod Stewart e Depeche Mode, eroi di due decadi

Anni Settanta e Ottanta. La settimana della musica dal vivo offre un colpo d’occhio privilegiato su ciascuna di queste due decadi, con artisti di primo piano delle rispettive «stagioni» pronti a sfilare da un capo all’altro dello Stivale.

Partiamo da «Ron The Mod», al secolo Rod Stewart, tra le voci più esaltanti dell’età dell’oro del rock, prima al microfono per The Jeff Beck Group, poi al timone dei Faces, sino a intraprendere una carriera solista tra hit esaltanti come Maggie May e Sailing e gli ammiccamenti disco di Da ya think I’m sexy?. Mercoledì 31 gennaio si esibirà al Forum di Assago per l’unica data italiana del suo tour mondiale.

Stessa cornice per due date indoor, il 27 e il 29 gennaio, del «Global Spirit Tour» dei Depeche Mode, protagonisti assoluti dell’electro pop anni Ottanta che l’estate scorsa hanno toccato gli stadi e a dicembre Torino e Bologna. Il mantra del nuovo corso è «Where’s the revolution?». Ossia: dov’è la rivoluzione? Questa domanda, meravigliosamente messa in musica, a marzo dell’anno scorso, ha aperto le porte a Spirit, loro 14esimo album in studio che si è rivelato immediatamente un successo mondiale, all’insegna di performance record dall’Italia (tre dischi d’oro) alla Germania (due certificazioni), passando per la Francia (un disco d’oro). E così, per il pubblico tricolore tanto affezionato a Dave Gahan e compagnia, arriva un’altra occasione per testare dal vivo la tenuta del disco.

