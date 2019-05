«La primavera è sempre da rifare»

«Due luci illuminano il paese dei diallobe: la luce alta che cade dal cielo e il suo tenero riflesso nell’anima degli uomini. Stanotte ancora le due luci si trasformavano l’una nell’altra, silenziosamente, instancabilmente. La luna e le stelle traboccavano dal deserto settentrionale in una profusione inaudita. La densità del loro splendore diluiva l’oscurità blu del cielo, lontano (...). Per quanto insignificante fosse l’uomo che sognava, il cielo richiedeva per esistere i suoi occhi spalancati e il suo capo che più non sentiva il letto duro di giunco. Dolcemente, egli era la luce nella vita, in cui tutto è circoscritto e sviluppato. Lo splendore minerale della notte cadeva su di lui e, come in un pozzo, era riflesso, e tenera era la luce che ne nasceva».

Nelle parole che aprono I custodi del tempio, di Cheikh Hamidou Kane, grande vecchio della letteratura postcoloniale francofona, riecheggia la voce dei griot, i «custodi della razza senza scrittura», come lui stesso li definisce: genìa di cantori che con la parola orale ha costruito il mondo nero, lo ha elevato sopra se stesso e conservato, e che sta scomparendo. Sono loro, i griot e le griotte, i custodi del tempio, coloro che tramandano la storia intessendola nel presente, che possono mettere in dubbio la versione che l’Occidente presenta del loro passato, i guardiani dell’identità. Perché, come dice Aimé Césaire «la mappa della primavera è sempre da rifare».

Come conciliare modernità e tradizione, come reinventarsi senza perdersi, è uno dei grandi temi di questo libro come lo è stato del precedente, L’avventura ambigua, ormai un classico. È quest’ultimo un romanzo di formazione, anzi, iniziatico, che narra i timori dell’equivoca seduzione dell’Occidente quando Samba Diallo, membro del clan dei diallobe di un non meglio precisato paese del continente ai tempi della colonizzazione(che assomiglia al Senegal, dove Kane è nato nel 1928) va alla scuola dei bianchi per acquisire quella conoscenza che li ha resi così potenti e riportarla nella comunità, trovandosi a cavallo tra due mondi. Al suo ritorno, il rifiuto di adottare il rigido stile di vita islamico farà sì che un matto fondamentalista lo uccida.

I custodi del tempio, edito 35 anni dopo il primo, nel 1995, e solo ora tradotto in italiano da Calabuig (che ha anche intrapreso la meritoria iniziativa di ripubblicare un altro maestro, Wole Soyinka) ne è la prosecuzione e si svolge una trentina d’anni dopo la morte di Samba Diallo, nel medesimo paese. Ancora i protagonisti si interrogano se quello che avrebbero imparato dai bianchi sarebbe valso ciò che stavano per dimenticare. Se apprendere la loro scienza, l’arte di rendere il mondo utile all’uomo, avrebbe anche implicato adottare la medesima violenza e aggressività che accompagnano la loro opera di addomesticamento della natura. Se la distanza che tramite questo processo l’uomo bianco ha messo tra sé e la natura e tra sé e i suoi simili non avrebbe provocato in loro la stessa foga di accaparramento, e se non avrebbe sostituito le relazioni di solidarietà e fratellanza tipiche delle loro società in tempo di pace con relazioni di competizione.

La risposta in questo secondo romanzo, come già si intuisce dalla fiducia nell’uomo che traspare nello splendido incipit riportato innanzi, è molto più conciliante: «Si può imparare senza dimenticare e perfino imparare di nuovo ciò che era stato dimenticato». E se nel primo romanzo la religione era un ostacolo al progresso materiale, nel secondo invece ne fornisce una giustificazione (un po’ zoppicante). Ma alla riflessione su come conciliare modernità e tradizione, nei Custodi del tempio se ne sovrappone un’altra non meno importante: come ricostruire una società prospera dopo la devastazione del colonialismo e della tratta degli schiavi: «Su dieci uomini strappati ai campi situati su questa riva, dietro le colline Mammelle, uno solo arrivava alle piantagioni sull’altra riva! Mammelle protese, sapete in quanti sono arrivati? Venti milioni da quel che si dice. Duecento milioni di lattanti sono stati strappati al vostro latte, mammelle compiacenti. Ma si deve dimenticare!» pensa fra sé e sé il vicepresidente del paese, osservando che «La città di metallo e di pietra allontanandosi dal mare perde progressivamente la propria altezza. E anche il suo splendore. Diventa di legno e di paglia. Raggiunge il suo limite ad altezza d’uomo. È buia e opaca. È innumerevole e tumida, come un’eruzione».

Il periodo storico individuato da Kane è un periodo cruciale, quello che segue il referendum promosso da de Gaulle nel 1958 che diede ai territori africani la possibilità di scegliere l’indipendenza immediata o di diventare uno stato autonomo all’interno della Comunità francese (opzione, quest’ultima, votata da tutti tranne dalla Guinea) e che per Kane, che concorda con il fu presidente senegalese Léopold Sédar Senghor, provocò una balcanizzazione dell’Africa, già smembrata dal congresso di Berlino del 1885, quando le potenze europee si divisero il continente con il righello. Su questo scenario si muovono più personaggi, Salif Bâ che, tornato dagli studi in Francia, applica moderne tecniche di agronomia liberando dalla morsa della povertà i sessene, contadini che la miseria stava facendo ripiegare su posizioni di intransigenza sempre maggiori, un griot e una griotte rivoluzionaria che si interrogano su come adempiere alla loro missione nella modernità, un presidente e un primo ministro che entrano in conflitto ricordando per certi versi Senghor e Mamadou Dia e infine un capo di stato maggiore che incarna alcuni dei valori tradizionali che Kane vuole traghettare nel futuro: la solidarietà e l’arte della parola come mezzo per risolvere i conflitti e raggiungere soluzioni condivise.

Romanzo politico e sociale, dà corpo all’idea secondo cui la vera decolonizzazione non si sarebbe realizzata se non con l’instaurarsi dell’unità dell’Africa, reintegrando in un sincretismo tra le culture il corpo smembrato del continente come fece Iside con le membra sparpagliate del suo fratello e sposo, Osiride. Alcuni potrebbero obiettare che più che di un romanzo si tratta di un manifesto. E in effetti si ha l’impressione che Kane finisca per piegare il romanzo a ciò che vuole dire e non viceversa, rischiando che le parole regrediscano a più piatti significati e si perda la gratuità propria della grande letteratura. I custodi del tempio, se non come un romanzo, si può allora leggere come un poetico e appassionato saggio sull’Africa in un momento decisivo della sua storia.

© Riproduzione riservata