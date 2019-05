Thirty Seconds To Mars: oggi l’Italia, domani il nuovo album

Per ora abbiamo due singoli, tra un paio di settimane avremo il nuovo album. Intanto godiamoceli dal vivo: tornano i Thirty Seconds to Mars, band americana tra le più influenti di questo scorcio di Terzo millennio, capitanata dall’attore premio Oscar Jared Leto.

Venerdì 16 marzo si esibiranno al Palalottomatica di Roma, sabato 17 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Si tratterà in tutta probabilità di un assaggio di «The Monolith Tour», destinato a partire a giugno dal Canada e ad arrivare in Italia, all’Area Expo per «Milano Rocks», a settembre. Il nuovo album uscirà il 6 aprile, come anticipato a The Ellen Show dal leader del gruppo. Ancora ignoto il titolo: il loro sito web parla genericamente di The New Album. Ma Jared, Shannon Leto e Tomo Milicevic ci hanno fatto finora ascoltare i singoli Walk on Water, per quattro settimane al primo posto della Billboard’s Rock Airplay Chart, e Dangerous Night, «una canzone sull’amore», a detta dei diretti interessati.

Non saranno esattamente una band mainstream, ma i Thirty Seconds To Mars rappresentano comunque un oggetto di culto, qui da noi come nel resto del mondo. E la loro parabola lo dimostra. Dopo la pubblicazione del disco omonimo nel 2002, il gruppo ha raggiunto il successo mondiale nel 2005 con il secondo album A Beautiful Lie che ha venduto oltre 5 milioni di copie nel mondo e raggiunto la certificazione di oro in italia. Il successivo disco, This Is War del 2009, di nuovo oro qui da noi, è stato marcato da una disputa legate con la Emi, diventata poi il oggetto del documentario del 2012 Artifact. Quindi è arrivato Love, Lust, Faith and Dreams (2013), grande successo di pubblico e critica, più di 15 milioni di copie nel mondo e un tour sold out nelle principali arene del mondo. I Thirty Seconds to Mars hanno portato a casa numerosi riconoscimenti, tra cui una dozzina di Mtv Awards, un Billboard Music Award e un Guinness World Record per il tour più lungo della storia. E scusate se è poco.

© Riproduzione riservata