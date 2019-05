La parola contro il terrorismo: un viaggio tra i negoziatori di pace

«Il temporale previsto tarda ad arrivare. L'aria serale è appiccicosa, le nuvole si addensano e si alza il vento, che però non rinfresca. Mia madre mi permette di dormire nella stanza degli ospiti, esposta a nord. In piena notte mi sveglia di soprassalto un rumore che non conosco. Qualcosa a metà tra un rombo e uno sferragliare. La porta della stanza degli ospiti si apre. Mia madre, in vestaglia, viene verso di me. Ma io spingo via il lenzuolo e scatto verso la finestra. Il lampione all'angolo illumina un carro armato. Sobbalza un metro avanti e poi indietro. Un soldato dà indicazioni. Il carro armato parcheggia accanto al nostro viale d'accesso, sotto il cartello strada chiusa».

Un ragazzo, nella sua casa. Fuori uno degli eventi più drammatici della storia olandese degli anni Settanta: alcuni atti terroristici, dal dirottamento di un treno al sequestro del palazzo delle Provincia di Assen, compiuti dagli ex coloni molucchesi che, esuli in Olanda dopo la dichiarazione d'indipendenza dell'Indonesia, rivendicavano in questo modo un loro statuto. E tra le vittime c’è anche uno dei suoi professori.

Quel ragazzo, che si chiama Frank Westerman, anni dopo diventa un giornalista free lance. Gira il mondo, ne conosce le zone più calde, gli angoli più poveri. E comincia a scrivere, con i suoi reportage racconta di razzismo, cultura, identità e potere come in El Negro e io (Iperborea, 2009), e in Ingegneri di anime (Feltrinelli, 2006). I suoi lavori sono opere finaliste al Premio AKO 2007 e al Premio Kapuściński 2010.

«Non mi illudevo sulla capacità dei reportage di migliorare il mondo, ma di una cosa ero certo: smettendo di raccontare lo si peggiora», spiega. Poi arriva però la crisi. Accade in Cecenia. «Come giornalista, sul confine ceceno, mi sentivo sconfitto. Avevo perso la mia fiducia nel potere della parola libera. La vivevo come una disfatta personale. Da ragazzo non avevo risposte per le azioni terroristiche compiute vicino a casa mia, e da adulto in Russia ogni risposta – se l'avessi trovata – veniva repressa».

La crisi è la consapevolezza della fragilità della parola. Ma queste è una di quelle sconfitte che non contempla la resa. Nel momento in cui Westerman prende atto dei limiti della sua scrittura, o più in generale, della scrittura, intuisce anche che è lì che risiede l’unica vera forza. Che quella è l’unica vera battaglia che merita di essere combattuta. L’intuizione diventa un percorso. Westerman decide di conoscere i segreti della mediazione e per farlo partecipa a un corso in Olanda dove si formano i negoziatori. Poi frequenta la Biennale della negoziazione a Parigi e prende parte alla simulazione di un sequestro organizzata dalla compagnia KLM nell'aeroporto di Amsterdam Schipol.

«Sono venuto a Ossendrecht-2 per approfondire l'arte della persuasione. Più precisamente: spero di imparare qualcosa da un mediatore professionista come Kees. Le domande fondamentali che più mi premono sono: Come può un parlatore opporsi a un assassino? Le parole possono contrastare i proiettili? Quali parole? La notizia del momento: il rapimento di quasi trecento ragazze delle scuole medie in Nigeria a opera di una confraternita islamica chiamata Boko Haram. «L'educazione occidentale è proibita.» Quanto può essere utile una campagna su Twitter? Quanto può servire che Michelle Obama diffonda un selfie in cui tiene in mano un pezzo di carta con la scritta #Bring- BackOurGirls?».

Ripercorre così dal terrorismo conosciuto in Olanda all’Isis, da una parte all’altra del mondo, dal passato alla contemporaneità, gli eventi più cruenti fornendone una lettura inedita. Il risultato è un libro edito in Italia Iperborea, dal titolo I soldati delle parole, e ospite di Book Pride, la fiera internazionale dell’editoria indipendente, che si sta svolgendo a Milano e che ha scelto come tema “Tutti i viventi”. Ovvero la rappresentazione della molteplicità e del mutamento, il racconto delle forme di tutti i viventi, delle loro idee, delle azioni, delle contraddizioni, dei progetti, dei legami, dei contrasti.

