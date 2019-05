Pasqua da Nobel con Bob Dylan

Fermi tutti: c’è un premio Nobel per la letteratura sul palco a cantare. Non sappiamo se vi è mai capitata un’esperienza del genere, quanto alle possibilità che si verifichi di nuovo abbiamo più di qualche ragionevole dubbio. E allora infilatevi qualcosa, uscite di casa e andate a teatro a godervelo.

Torna in italia Bob Dylan, il folksinger punto e a capo, la coscienza critica di (più di) una generazione, l’artista che - assieme ai Beatles e a pochi altri - ha rivoluzionato la musica e la cultura popolare. È la prima volta che arriva da queste parti da quando, nel 2016, è stato insignito del Nobel per la letteratura. E questo è senza dubbio il tour italiano più lungo e corposo della storia recente per il Menestrello di Duluth: dal 3 al 5 aprile tre date all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 7 al Mandela Forum di Firenze, l’8 al Palabam di Mantova, il 9 al Teatro degli Arcimboldi di Milano, poi Rds Stadium di Genova (25 aprile), Pala Arrex di Jesolo (26 aprile) e Arena di Verona (27 aprile).

Cosa suonerà? Il «Never ending tour» da qualche anno gravita intorno al repertorio di Shadows in The Night (2015), Fallen Angels (2016) e Triplicate (2017), la trilogia nella quale «Sua Bobbità» si è cimentato con l’inestimabile patrimonio del Great American Sognbook re-interpretandolo a suo modo. Cavalli di battaglia di Frank Sinatra come Melancholy Mood o di Tony Bennett come Once Upon a Time riletti in versione dylaniana, certo, ma anche il «Great Dylan songbook» con le varie It ain’t me,Babe, Highway 61 Revisited, Simple Twist of Fate, Desolation Row e fermiamoci qua.

La settimana della musica dal vivo, in ogni caso, propone anche altro. Viene per esempio da queste parti, in versione solista, l’ex One Direction Harry Styles che l’anno scorso ha pubblicato il primo album omonimo. Si esibirà lunedì 2 aprile al Forum di Assago e mercoledì 4 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

