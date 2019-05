Architetture di paesaggio alla Monet

Non è cosa facile presentare l'opera di Claude Monet in una luce nuova, tanto familiari e amati sono ormai i quadri del più celebre e celebrato degli impressionisti. Eppure questa “mission impossible” è riuscita alla National Gallery londinese. La nuova grande mostra “Monet and Architecture”, che apre questa settimana, invita a riscoprire l'opera del grande artista francese attraverso il suo uso dell'architettura.

Può sembrare a prima vista un controsenso, dato che Monet è famoso soprattutto per i suoi paesaggi, i suoi giardini, i suoi fiori, le sue ninfee, non per i suoi palazzi. E' un pittore di luce e superfici, non di marmo e mattoni. Si entra alla mostra con un certo scetticismo, ma il percorso tracciato lungo 78 splendidi quadri è coinvolgente e alla fine del tutto convincente.

“Monet usa gli edifici nei suoi quadri per vari motivi, - spiega Richard Thomson, professore di arte all'Università di Edimburgo e ideatore e curator della mostra. – Sono forme regolari in contrasto con l'irregolarità della natura, sono macchie di colore o superfici sulle quali la luce può giocare, sono strutture che si riflettono nell'acqua, sono il segnale che indica la presenza dell'uomo in un paesaggio senza figure umane, sono simboli del passato o simboli della modernità. In ogni caso sono presenze significative e mai casuali.”

L'iter cronologico parte con i quadri dipinti negli anni 60 e 70 dell'Ottocento. Il giovane Monet gira per la Normandia e poi anche per l'Olanda alla ricerca di scene pittoresche, edifici d'epoca, chiese che con i loro campanili distinguono il villaggio e lo rendono riconoscibile per il viaggiatore.

L'interesse per la natura di Monet emerge molto rapidamente. Lo stesso casotto del doganiere viene dipinto in modo molto diverso, in un quadro è al centro della composizione, in un altro è quasi invisibile, reso insignificante dal grande promontorio roccioso e dall'immenso mare sotto. Monet continua i suoi viaggi e approda in Italia, a Bordighera e Dolceacqua, dove si innamora del paesaggio e della luce mediterranea e dipinge sia edifici d'epoca che le nuove ville costruite da ricchi francesi.

Dopo avere ritratto e valorizzato gli edifici del passato, Monet passa poi a celebrare l'architettura contemporanea, dimostrando il suo interesse per il mondo moderno in tutti i suoi aspetti. Dipinge quadri di ponti, - in una sequenza quasi cinematica dopo un primo quadro del ponte di Argenteuil poi distrutto durante la guerra torna a dipingere il nuovo ponte in costruzione e poi completato. Lo affascinano le stazioni ferroviarie, soprattutto la “sua” Gare St-Lazare, scene dense di vapore, fumo e convulsa attività umana, ma dominate dall'architettura. Dipinge Parigi in piena trasformazione, una metropoli affollata e brutale, moderna ma non più a dimensione d'uomo.

Monet fugge dalla città e ha l'ispirazione e l'idea di creare delle serie di quadri, dipingendo la stessa scena in vari momenti del giorno per cogliere diversi effetti di luce. Si piazza in una stanza al primo piano davanti alla cattedrale di Rouen per avere il punto di vista migliore sulla splendida facciata, che in un quadro è solida e nitida, in un altro sembra dissolversi in un tramonto, in un altro ancora è immersa nella diafana luce dell'alba – e cambia colore dal giallo all'oro al rosa al viola.

A Londra si sistema invece sul balcone della sua camera al quarto piano del Savoy e dipinge il ponte di Waterloo alla sua sinistra e il ponte di Charing Cross alla sua destra, deciso a cogliere i loro riflessi sull'acqua ma soprattutto a cogliere con il suo pennello quello che chiamava “il mantello misterioso della nebbia londinese”. E soprattutto ama dipingere il Parlamento di Westminster, questo colosso neogotico sul Tamigi che è stato costruito per essere un simbolo della grande potenza imperiale britannica ma che nelle mani di Monet diventa spettrale, sognante, cangiante e multicolore.

L'ultima sala della mostra è dedicata a Venezia. Nel 1908 l'ormai anziano Monet era partito con la moglie Alice per una vacanza di due mesi, senza intenzione di lavorare, ma la bellezza della città lo aveva travolto e convinto a prendere in mano i pennelli. Impossibile resistere alla tentazione di dipingere quegli spendidi edifici con i loro riflessi nell'acqua della laguna.

Poco dopo il ritorno in Francia, rimasto vedovo, Monet si ritirò definitivamente nella sua casa di campagna di Giverny e dedicò il resto della sua vita a dipingere i fiori del giardino incantato che aveva creato. I quadri veneziani sono quindi gli ultimi della sua vita dedicati a edifici, il giusto epilogo per questa mostra illuminante.

Monet & Architecture, fino al 29 luglio 2018, National Gallery, Londra

www.nationalgallery.org.uk

