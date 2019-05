Yo La Tengo, orgoglio alternative rock

L’alternative rock americano è patrimonio mondiale dell’umanità capace di discernere cosa è buona musica e cosa no. E al centro della scena, da più di 30 anni, c’è una band che avrà anche avuto un successo commerciale limitato, ma ha esercitato e continua a esercitare notevole influenza su chi, in giro per il mondo, fa musica in direzione ostinata e contraria: Yo La Tengo, un progetto un po’ pop e un po’ noise che oggi unisce Ira Kaplan alla chitarra, Georgia Hubley alla batteria e James McNew al basso. Se volete rendere loro omaggio, l’appuntamento è per martedì 15 maggio al Fabrique di Milano.

Il pop di Sam Smith

A qualcuno piace pop. E a questo qualcuno la settimana della musica dal vivo riserva due appuntamenti di tutto rispetto con Sam Smith, quello che ha prestato la voce ai tormentoni Latch e La La La: venerdì 11 maggio si esibirà al Mediolanum Forum di Assago, sabato 12 maggio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Due album all’attivo - l’esordio con In the Lonely Hour (2014) e The Thrill of It all (2017) - per il cantante britannico che nel 2016 ha vinto anche un Golden Globe e un Oscar con il brano Writing’s on the Wall, miglior canzone originale realizzata per il film Spectre della saga di 007.

Tutto quel jazz da Corea a Kamasi Washington

E poi c’è tanto jazz sotto il sole di maggio. Due concerti «fantascientifici» per la Sun Ra Arkestra venerdì e sabato al teatro Olimpico di Vicenza, Brad Mehldau che sabato si esibisce all’Auditorium Parco della Musica di Roma, lunedì alla Piazzetta Viale Quaranta di Ostuni. Chick Corea domenica si esibisce in piano solo al teatro Alighieri di Ravenna, John Scofield lunedì suona ancora all’Auditorium di Roma, Fred Wesley, ex direttore musicale dell’orchestra di James Brown, in cartellone al Blue Note di Milano martedì. In ultimo Kamasi Washington in scaletta al Santeria Social Club di Milano mercoledì.

© Riproduzione riservata