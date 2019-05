Concerto per Milano, Filarmonica della Scala in piazza Duomo il 10 giugno

La Filarmonica della Scala torna in Piazza Duomo con il Concerto per Milano. Accadrà domenica 10 giugno alle 21.30 e sarà la sesta edizione dell’annuale appuntamento sinfonico gratuito che trasforma il cuore della città in una sala da concerto “Open Air”.

A dirigere l’orchestra è Riccardo Chailly, ospite solista di questa edizione è il pianista russo Denis Matsuev, interprete del monumentale Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in si bem. min op. 23 di Pëtr Il'ič Čajkovskij, uno dei brani più celebri del repertorio pianistico e tra i più amati dal pubblico.

La seconda parte del programma è ancora un omaggio ai grandi autori russi: Chailly dirige Quadri da un'esposizione di Modest Musorgskij nell'orchestrazione di Maurice Ravel. Rai Cultura trasmette il concerto in diretta su Rai 5 in HD, con la regia di Patrizia Carmine, e sul portale web RaiPlay. Grazie a RaiCom sarà inoltre trasmesso in diretta in Germania, Francia e nei paesi francofoni da Arte, in Grecia, Corea, e in differita in Slovenia, Ungheria, Giappone e Cina.

Realizzato con il patrocinio del Comune di Milano, in collaborazione con il main partner UniCredit, lo sponsor Allianz Italia e il sostegno di Esselunga, il Concerto per Milano è l’occasione di ascoltare la Filarmonica della Scala sotto le stelle. Sette maxischermi e un impianto audio ad alta definizione consentono, alle migliaia di spettatori, visione e ascolto ottimali da qualsiasi punto della piazza. L’iniziativa si avvale del supporto di Rai Cultura, Class Editori, come media partner, Vidion, come digital partner, Atm, Trenord e Sea Aeroporti, mobility partners dell'iniziativa.

«Questo grande concerto gratuito e aperto a tutti è ormai diventato un importante evento internazionale. Anche attraverso questa iniziativa, Filarmonica e UniCredit confermano il loro comune obiettivo: avvicinare la grande musica a tutti» sottolinea Jean Pierre Mustier, presidente della Filarmonica della Scala e ceo UniCredit.

Per Giacomo Campora, amministratore delegato di Allianz SpA «è un grande piacere e onore poter sostenere per il sesto anno consecutivo uno degli appuntamenti musicali più amati dai milanesi e da tutti gli appassionati della grande musica, che conferma la portata culturale del modello Milano, capace di avvicinare il grande pubblico a eventi indimenticabili e unici nel panorama internazionale. Allianz è partner della Filarmonica della Scala dal 2000 e, fin dalla sua prima edizione, sostiene insieme ad UniCredit – nostro partner strategico anche nel business - il grande Concerto gratuito per Milano. È un evento straordinario, organizzato con il patrocinio del Comune e reso possibile grazie al sostegno dei partner privati, uno spettacolo di altissimo livello che ogni anno attrae migliaia di spettatori nella magica cornice notturna di Piazza del Duomo. Da quest’anno, soprattutto, abbiamo significativamente rafforzato il nostro impegno con la Filarmonica, con il rinnovo pluriennale del nostro accordo di partnership, grazie alla regia del nostro direttore generale, Maurizio Devescovi, membro del Consiglio di amministrazione della Filarmonica della Scala».



«In questi anni, come Filarmonica, abbiamo concentrato le nostre energie sul repertorio russo romantico» – dice Riccardo Chailly - «l’apice e il traguardo di questo periodo di lavoro è il programma del concerto di quest'anno. Dopo Čajkovskij, i Quadri da un’esposizione di Musorgskij nell’orchestrazione di Ravel, un brano amato dal pubblico: anche chi non conosce questa musica dopo il primo ascolto viene rapito dalla sua forza e non può più prescinderne. Ci auguriamo che ciò accada anche quest'anno in piazza Duomo».

«È una serata straordinaria – afferma Denis Matsuev – che porta la musica e i suoi protagonisti fuori dai luoghi usuali, nel cuore della città. Sono davvero entusiasta di poter partecipare a questo grande avvenimento». Matsuev, dopo il trionfo nel 1998 al Concorso Čajkovskij, si è imposto come uno dei più brillanti interpreti del repertorio russo, esibendosi in centinaia di concerti ogni anno nelle più prestigiose sale da concerto, anche in tournée con la Filarmonica e Riccardo Chailly.

All’avanguardia della tecnologia: un imponente palcoscenico di 32 metri di larghezza per 16 di profondità accoglie i quasi 100 strumentisti, il solista ed il direttore d’orchestra. La scena è illuminata da oltre 100 fari di ultima generazione mentre l’impianto audio è realizzato con 132 diffusori L-Acoustic. La ripresa è affidata a circa 120 microfoni in grado di captare il suono in modo naturale. Il supporto professionale è fornito da Agorà, Massimo Stage, New Light, Event Management.

Le riprese televisive in HD sono affidate a 11 telecamere della Rai, che impiega una squadra di oltre 60 addetti e, attraverso regie dedicate, trasmette le immagini su 7 megaschermi allestiti in Piazza Duomo e le trasferisce via satellite al centro di produzione per la diffusione in diretta sui canali televisivi. Questi numeri, uniti alle 200 persone coinvolte nello staff della produzione, fanno del Concerto per Milano il più importante evento gratuito di musica sinfonica all’aperto in Italia.

In occasione del concerto, Trenord ha predisposto un biglietto speciale Trenord Day Pass, in vendita al prezzo di 13 euro, che consente di raggiungere in treno Milano da tutte le stazioni servite all’interno dell’area di validità della tariffa ferroviaria regionale. Il biglietto sarà in vendita su tutti i canali Trenord.



