Pat Metheny e gli Yellowjackets ad Arona jazz

Dal 24 al 26 luglio, nella splendida cornice del Parco della Rocca Borromea, Arona ospita una manifestazione di alto livello internazionale: tre serate live sul palco dell'Arona Music Festival, con artisti di fama mondiale come Pat Metheny, Yellowjackets e The Italian Trio. Un progetto che intende coinvolgere la Città, promosso dal Comune di Arona e prodotto dalla cooperativa Zenart, all'insegna della musica jazz e a partire dalla forza creativa di alcuni fra i maggiori esponenti della scena jazz internazionale e contemporanea.

Ad aprire la rassegna, martedì 24 luglio, un progetto esclusivo dall'altissimo valore artistico e totalmente made in Italy. Tre maestri sacri della musica Jazz e dell'improvvisazione riconosciuti a livello internazionale: Dado Moroni al pianoforte, Rosario Bonaccorso al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria per la prima volta insieme con “The Italian Trio” che, proprio in questi giorni, vede in produzione il loro primo album e che contiene brani originali, scritti dai tre musicisti.

Attesissima la serata di mercoledì 25 luglio, con l'imperdibile occasione di assistere all'esibizione del chitarrista e compositore statunitense vincitore di ben 20 Grammy Awards, nonché inserito nella “Hall of Fame” della prestigiosa rivista americana Downbeat e nominato varie volte “miglior chitarrista”: Pat Metheny. Con “An evening with Pat Metheny”, il chitarrista è stato in tournée nei migliori templi del jazz come il Blue Note di Tokyo, il leggendario Ronnie Scotts di Londra, accompagnato dalla sua band strepitosa composta dal fedele batterista Antonio Sanchez, la bassista malesiana Linda May Han Oh e il pianista britannico Gwilym Simcock.

Giovedì 26 luglio gran finale con gli Yellowjackets, la fusion band per eccellenza nella storia, sul palco dell'Arona Music Festival con la loro straordinaria ed esplosiva spinta ad innovare e sperimentare continuamente linguaggi nuovi, fusioni e contaminazioni, rivedendo il proprio orizzonte espressivo alla luce di nuove acquisizioni stilistiche. Gli Yellowjackets terranno una Masterclass il 25 Luglio dalle 15.00 alle 18.00 presso il salone polivalente San Carlo in Via Don Minzoni. Ferrante (pianista e tastierista), Mintzer (sassofonista), Kennedy (batterista) e Alderson (bassista) sveleranno al pubblico come sono diventati una delle più note jazz fusion band al mondo.

Info e programma: www.aronamusicfestival.it

PROGRAMMA:

24 luglio - Prezzo biglietto 10€*

Ore 21.30 – Parco della Rocca Borromea (Via della Rocca 22, Arona)

The italian trio

Rosario Bonaccorso - Contrabbasso

Roberto Gatto - Batteria

Dado Moroni - Pianoforte

25 luglio - Prezzo biglietto 35€*

Ore 21.30 – Parco della Rocca Borromea (Via della Rocca 22, Arona)

Pat Metheny “An evening with Pat Metheny”

Antonio Sanchez - Batteria

Linda May Han Oh - Contrabbasso

Gwilym Simcock - Pianoforte

26 luglio - Prezzo biglietto 15€*

Ore 21.30 – Parco della Rocca Borromea (Via della Rocca 22, Arona)

Yellowjackets

Russel Ferrante - Pianoforte

Bob Mintzer - Sax

Will Kennedy - Batteria

Dane Alderso - Basso elettrico

Abbonamento tre serate 49€* * Sono esclusi i diritti di prevendita

25 luglio - Prezzo biglietto 50€ (Masterclass + concerto Yellowjackets)

Ore 15.00 – Salone polivalente San Carlo (Via Don Minzoni, Arona)

Yellowjackets Masterclass

Russel Ferrante - Pianoforte

Bob Mintzer - Sax

Will Kennedy - Batteria

Dane Alderso - Basso elettrico

