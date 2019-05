Tutto il meglio delle rassegne cinematografiche in arrivo

Anche quest'anno la fine delle vacanze estive coincide con l'inizio di una lunga serie di festival ed eventi cinematografici imperdibili per ogni appassionato che si rispetti.

Indubbiamente, la prima grande vetrina è la Mostra di Venezia, giunta alla 75esima edizione e in programma dal 29 agosto all'8 settembre. Il cartellone è ricchissimo e al Lido sono attesi grandi registi come Alfonso Cuarón («Roma»), Olivier Assayas («Doubles vies») o i fratelli Coen («The Ballad of Buster Scruggs»), attori come Ryan Gosling (sarà Neil Armstrong in «First Man») o Willem Dafoe (nei panni di Vincent Van Gogh in «At Eternity's Gate») e persino una diva della musica come Lady Gaga, protagonista di «A Star Is Born», esordio alla regia di Bradley Cooper.



La Mostra di Venezia

A Milano prenderà il via, invece, la prima, attesissima edizione della MovieWeek, dal 14 al 21 settembre. Una settimana dedicata alla Settima arte con iniziative organizzate da enti, festival, sale cittadine, portali, scuole e associazioni che riempiranno il palinsesto con tante proposte interessanti. A seguire ci sarà il Milano Film Festival, dal 28 settembre al 7 ottobre, rassegna nata nel 1996 e sempre volta a scoprire nuove tendenze e riflettere sui linguaggi dell'audiovisivo con grande forza: quest'anno la kermesse sarà diretta dal regista Gabriele Salvatores insieme ad Alessandro Beretta.



Per i ragazzi, ma non solo per loro, è poi imperdibile Piccolo Grande Cinema, gestito dalla Fondazione Cineteca Italiana e in scena allo Spazio Oberdan dal 31 ottobre al 10 novembre.

Ci si aspetta inoltre una grande edizione dalla Festa del Cinema di Roma, prevista dal 18 al 28 ottobre, che avrà ospiti del calibro di Cate Blanchett e premierà due mostri sacri come Martin Scorsese e Isabelle Huppert per le rispettive, straordinarie carriere.

La qualità poi certo non mancherà al 36esimo Torino Film Festival, la sempre notevole manifestazione che quest'anno (dal 23 novembre al primo dicembre) dedicherà le sue retrospettive a Jean Eustache e alla coppia Powell-Pressburger.

Per chi fosse invece in cerca di rassegne tematiche, riflettori puntati sul Friuli Venezia Giulia con Le giornate del cinema muto di Pordenone (6-13 ottobre), immancabile per gli appassionati del cinema del periodo, e il Trieste Science + Fiction Festival (30 ottobre – novembre), una delle kermesse più divertenti a cui si possa partecipare.



Il Torino Film Festival

Gli amanti del genere horror devono invece fare un salto a Ravenna per il Nightmare Film Fest, in programma dal 26 ottobre al 4 novembre, mentre i fan del Noir già conoscono il Noir in Festival, rassegna giunta alla 28esima edizione che quest'anno si divide tra Milano e Como dal 3 al 9 dicembre.

Infine, in un momento in cui i documentari hanno sempre più rilevanza e pubblico interessato, l'evento imperdibile dedicato a questa categoria è il Festival dei Popoli di Firenze, che quest'anno si svolgerà dal 3 al 10 dicembre.

