U2 a Milano, i giorni dell’«Innocenza» e dell’«Esperienza»

E vennero i giorni dell’«Innocenza» e dell’«Esperienza». Chissà da quanto li state aspettando, voi che avete in tasca i biglietti da quasi un anno. E siete pure fortunati perché chissà in quanti, in giro per l’Italia, vorrebbero essere al vostro posto. Riecco gli U2 a Milano: l’«Experience + Innocence Tour» arriva alle nostre latitudini con quattro date l’11, il 12, il 15 e il 16 ottobre al Forum di Assago. Quattro sold out istantanei. Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. si cimenteranno con una scaletta di 24 pezzi per lo più incentrata su Songs of Innocence (2014) e Songs of Experience (2017), loro ultimi due album.

Si parte, per esempio, con The Blackout e si prosegue con Lights of Home ma non mancano salti indietro nella carriera della band come I Will Follow, traccia di apertura del primo album Boy (1980), o clamorose hit di War (1983) come Sunday Bloody Sunday e New Year’s Day per non dire di pezzi di storia come Pride (In the Name of Love) e One. Stavolta resta fuori un superclassico del peso di The Jeoshua Tree (1987) ma il motivo è facilmente intuibile: l’anno scorso, in occasione del trentennale, il mondo ha assistito all’esecuzione integrale del disco negli stadi e voltare pagina ci sta più che bene.

Low, Saxon e The Rasmus per il popolo hard & heavy

Non di soli U2, in ogni caso, vive la settimana dei concerti. Venerdì 5 ottobre, per esempio, al Teatro Dal Verme di Milano spazio ai Low, puro rock and roll americano che vanta nel numero dei propri fan anche un certo Robert Plant. L’indimenticante cantante dei Led Zeppelin ha addirittura infilato due loro cover nel disco Band of Joy. Double Negative, l’ultimo album dei Low risalente al mese scorso, si propone come il loro lavoro più sfacciato, abrasivo e autorevole di sempre. Se amate l’hard & heavy, occhio ai Saxon, illustri esponenti della scena britannica anni Settanta di scena al Live Club di Trezzo sull’Adda il 5 ottobre, e a The Rasmus, gruppo alternative metal finlandese reduce dalla pubblicazione di Dark Matters (2018) che salirà sul palco del New Age di Roncade (8 ottobre) e dell’Alcatraz di Milano (9 Ottobre).

Da Toquinho ai Matt Bianco

Gli amanti della bossa nova troveranno pane per i loro denti al Politeama di Catanzaro, dove il 6 ottobre è di scena Toquinho. In ultimo si segnalano le doppie date (5 e 6 ottobre) al Blue Note di Milano dei Matt Bianco, una delle band pop più interessanti degli anni Ottanta, nati con l’intenzione di sperimentare la contaminazione tra i generi latin, jazz e funky. Nel curriculum (e ovviamente in scaletta) hit del calibro di Get Out of Your Lazy Bed e Half a Minute.

