Petrenko e Kopatchinskaja, incanto a Lugano

Schönberg fa ancora paura, e le prime file del nuovo auditorium del LAC, per la stagione di Lugano Musica, insolitamente occhieggiano con qualche posto vuoto. Ma la curva del loggione, in alto, trabocca di appassionati e giovani, con molti milanesi accorsi in massa per il nuovo astro incantatore del podio: Kirill Petrenko. Direttore vero. Musicista nel profondo. Semplice. Autentico. Grandioso. In trasferta per una sola sera con la sua attuale orchestra, la Bayerisches di Monaco, e pronto all’imminente volo alla guida dei Berliner

Philharmoniker. Con lui c’è Patricia Kopatchinskaja, la virtuosa del violino, la più istrionica e passionale. Insieme i due artisti dimostrano come tutto il repertorio si possa rileggere da capo e come la tradizione si innesti nel nuovo.

Grazie a loro, persino un osso duro come il Concerto di Schönberg non è più ostico e diventa un oggetto d’arte con una indiscutibile personalità. Attraente, nel momento in cui ci venga comunicata. Patricia che suona scalza, con una tecnica di arco e di mano sinistra luciferina, non sa solo magnificamente suonare: sa raccontare. E i primi coinvolti nel racconto sono direttamente gli

orchestrali, chiamati con gli sguardi e con il gesto, tanto che talvolta a dirigere sembrano in due, lei e Petrenko. Non a caso anche i due bis, scherzosi e brevi,

verrano eseguiti uno (Jörg Widman) insieme con il primo violoncello e l’altro (Milhaud) col primo clarinetto.

Lugano Musica: il direttore Kirill Petrenko e la Bayerisches di Monaco

Tanto dettagliato e limpido esce il Concerto, che verrebbe voglia di riascoltarlo: petroso e frammentario nel primo movimento, carico di uno sgomento che sembra non trovare il lessico per esprimersi (siamo nel 1936, Schönberg ha appena lasciato l’Europa per gli Stati Uniti), poi a sorpresa ammorbidito nel tempo centrale, dove addirittura esce semplice semplice un tema di canzone popolare; e infine scheggiato, ritmico, graffiante nel finale. Scolpito - e qui direttore e solista sono all’unisono negli intenti, ma è chiaro che ora a dettarli è il podio - in un disegno che poi ritroveremo nella Seconda Sinfonia di Brahms. A evidenziare quella filiazione che Schönberg voleva. O per lo meno che ricercava, nelle sue partiture. Tanto ben illustrata nel famoso saggio icona del Novecento: “Brahms il progressivo”.

Petrenko e la Seconda Sinfonia arrivano con impatto sontuoso, con quell’effetto di masse sonore in movimento caratteristico della concertazione del direttore russo: la Bayerisches, l’orchestra dell’opera a Monaco, sembra letteralmente invadere la platea, andare verso il pubblico, utilizzando la retorica interna alla partitura, e non i banali effetti di superficie. In questo modo Brahms suona assoluto e classico, tradizionale. Ma nel contempo rinnovato e inedito. Il motore interno della compagine sta negli archi, secondo la migliore tradizione tedesca, che possiedono assieme perfetto, affondo robusto, duttilità che incanta.

Petrenko può chiedere tutte le gradazioni dinamiche immaginabili, e loro rispondono, impressionando ancor più nei piani e nei pianissimi, rispetto ai forti di compatta intensità. Proprio grazie a questa duttilità esce chiara la tecnica dello sviluppo per continue variazioni, tipicamente brahmsiana, così moderna, così progressiva. Con un tocco persino spiritoso nel finale, dove il burbero compositore sembra dotarsi di ironia.

Ma per ottenere questi risultati bisogna non solo essere ottimi piloti di orchestre, ma anche consapevoli musicisti. Così è

Petrenko. Beati i Berliner che lo hanno scelto. Col suo gesto semplice, sempre in allerta, dove la sinistra ha grande spazio e autonomia espressiva, mentre pittura le frasi, portandole sempre sul levare. Talvolta sorridendo, quasi sorpreso della bellezza della musica. E noi, in coro, più di lui.





“Concerto per violino e orchestra op.36” di Schönberg, “Sinfonia n.2” di Brahms; Patricia Kopatchinskaja, violino, Bayerisches Staatsorchester, direttore Kirill Petrenko; Lugano, LAC

© Riproduzione riservata