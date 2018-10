Banksy, un nuovo video mostra perché l’opera si è distrutta a metà

Banksy colpisce ancora nella notte: ha postato un video su Instagram nel quale mostra, di fatto, il “fallimento” della sua performance all’ormai famosissima asta da Sotheby’s.

Nel video, intitolato “Shredding the Girl and Ballon. The director's cut” mostra come durante l’asta di arte contemporanea del 5 ottobre qualcuno (lui?) ha azionato il meccanismo “trita-arte” un istante dopo l’aggiudicazione della tela “Girl With Balloon” per oltre un milione di sterline, ma che il meccanismo si sia inceppato a metà, salvando in parte “La ragazza col palloncino”.

GUARDA IL VIDEO - Banksy, nuovo video: l'opera doveva distruggersi tutta

L’opera è stata acquistata poi, anche se dimezzata, da una collezionista europea per oltre un milione di sterline. Il video rivela come le intenzioni di Banksy fossero altre: distruggere del tutto l’opera e ridurla a strisce. Ma qualcosa nel meccanismo azionato dopo l’asta si è inceppato e il piano dell’artista di tagliuzzare la sua opera di fronte al mondo dell’arte è fallito.

GUARDA IL VIDEO - Le metamorfosi di Banksy: da Brexit a Jobs, fino all'opera autodistrutta

Nel video “Shred the Love, The director's cut”, l’artista di Bristol filma la preview di Sotheby’s durante la quale i visitatori commentano con gli esperti la sua opera, inquadrando anche la didascalia con titolo e prezzo, ma la sua performance in asta con tanto di zoom sull’accensione del telecomando non si è conclusa come sperava, sebbene il filmato mostri anche come durante le prove effettuate su un’altra “Ragazza col palloncino” questa finiva in tante striscioline, irrecuperabile, tra le risate nello studio. Il video si conclude con la scritta: «Durante le prove ha funzionato ogni volta ...».

Il fatto che il dipinto si sia solo parzialmente triturato durante l’asta ha sollevato dubbi sul fatto che si trattasse di uno stratagemma intenzionale dell’artista per preservare metà della composizione. Il fatto che si fosse inceppato alla fine significava che c’era una parte dell’opera da recuperare, e quindi da vendere, come accaduto dopo una settimana. Era intenzionale? Banksy smentisce. Quasi una beffa per lo stesso artista vittima della sua performance.



