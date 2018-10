Ben Harper, George Ezra e Zombies. Quando il rock si fa «orecchiabile»

Se il vostro orizzonte è il rock classico ma volete comunque tenere i piedi ben piantati nella contemporaneità, puntate su Ben Harper & Innocent Criminals. Se vi piace il rock indipendente quando guarda nella direzione del pop non rinunciando a una certa raffinatezza d’approccio, la scommessa si chiama George Ezra. Se il valore aggiunto di un concerto per voi deve essere sempre e comunque l’appuntamento con la storia, non perdetevi per nulla al mondo The Zombies. Tre i principali «percorsi» della settimana della musica dal vivo, tutti all’insegna di una certa attitudine al rock «orecchiabile».

Ben Harper tra il rock classico e il blues

Ben Harper è molto legato all’Italia. Agli esordi - erano gli anni Novanta, tra Pleasure and pain e The Will to Live - lo Stivale lo ha immediatamente «adottato», innamorandosi di questo ragazzo afroamericano dall’identità musicale molto bene a fuoco: decisamente rock quando imbracciava la chitarra elettrica, blues e folk quando poggiava sulle gambe l’acustica slide. Nell’ultimo quarto di secolo lo avremo visto decine di volte dal vivo a queste latitudini, che si trattasse di renderere omaggio alla tradizione con l’armonica di Charlie Musselwhite dalla propria (format con il quale quest’anno è tornato, con l’album No mercy in this land) o esplorare le innumerevoli soluzioni possibili che il rock classico ancora oggi ci riserva (difficile in questo senso dimenticarsi il riff di Pink Balloon, dall’album Call it what it is del 2016). Con gli Innocent Criminals torna a fare rotta sull’Italia: due date per lui, il 26 ottobre al Gran Teatro Geox di Padova e il 27 ottobre all’Auditorium Parco della Musica di Roma, data quest’ultima già finita sold out con largo anticipo.

George Ezra, pop indipendente (e sofisticato)

Del 25enne inglese George Ezra molto probabilmente ricorderete il tormentone Budapest che quattro anni fa, qui in Italia, gli valse un doppio disco di platino. Venerdì 26 ottobre si esibisce al Fabrique di Milano, portando simbolicamente sotto il braccio Staying at Tamara’s, sua ultima fatica discografica uscita a marzo scorso, a detta sua «una collezione di canzoni sulle paure, l’amore, la voglia di scappare e sognare». Fanno fede alla definizione i singoli Don’t Matter Now, Paradise e Hold My Girl che si sono fatti valere in radio. Il disco è in fondo il diario di viaggio del suo autore: dalle meraviglie dell’Isola di Skye a una fattoria di maiali a Norfolk, dalla contea del Kent con i capanni usati per la raccolta del mais a quelli per le mucche nel Galles del Nord, fino al Bnb a Barcellona di Tamara, la protagonista del titolo dell’album. Il risultato è un album ottimistico, quasi da «vento nei capelli», che comunque ha il tempo di concedersi qualche momento di riflessione.

The Zombies, appuntamento con la storia

Chi parla degli anni Sessanta coniugando ancora i verbi al presente probabilmente ha già in tasca i biglietti di una delle due esibizioni italiane di The Zombies, venerdì 26 ottobre al club Druso di Ranica (Bergamo) per il decimo anniversario di Otis Tours, agenzia di promoting che ne cura il management europeo, sabato 27 ottobre al Teatro Antoniano di Bologna. Influenti e al tempo stesso sfortunati, gli Zombies furono attivi discograficamente soltanto tra il 1965 e il 1968. Tempo più che sufficiente per sfornare una manciata di singoli e due album, il secondo dei quali, Odessey and Oracle (1968), uscito addirittura dopo lo scioglimento del gruppo. Piuttosto improbabile che all’epoca il tastierista e anima della band Roy Argent e il front leader Colin Blunstone s’immaginassero che hit come She’s not there, Care of Cell 44, This will be our year e soprattutto Time of the season avrebbero influenzato generazioni di musicisti nei decenni successivi. E che mezzo secolo dopo avrebbero girato il mondo per eseguire quegli stessi brani. Quando si dice la potenza della musica.

