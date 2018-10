Addio fantasmi, un viaggio all’origine del dolore

Incapace di cambiare canale avevo atteso che mi madre, per prima, dicesse qualcosa. Nel silenzio i suoi occhi riflettevano la scena, il colore verde, il marrone, il grigio della vanga. Il corpo di mio padre non si trovava da nessuna parte e io non riuscivo a muovermi, tanto lontano mi sembrava il perdono che avremmo potuto concederci, tanto impossibile la speranza a cui avremmo dovuto affidarci.

Dissi: - Allora, ti ricordi?

Mia madre disse che era un film divertente, per bambini.

-Stavamo scavando una fossa.

-Non ricordo questa scena.

-Dovevamo piantare un albero, io pensavo che stessero preparando il posto per una bara.

Mia madre si alzò dal letto: - Sono passati vent'anni, perché ci pensi ancora.

-Io penso sempre alle cose che mi ricordo e pure a quelle di cui non ho memoria: ho spazio anche per loro.

-E te ne vanti? Ti intossichi, non ti fa bene.

-Non me ne sto vantando, dico come sono fatta.

-Ma dimentica, Ida, per l'amor di Dio, a che ti serve? Era un bel film, una bella sera. Ed era tanto tempo fa. Non c'era nessuna bara. Hai passato una serata con tua madre a guardare la televisione. E' tanto difficile per te avere ricordi normali?

Pagina 115. Qui è il nucleo incandescente. Qui è il dolore. Qui l’abbandono chiede conto: che si scenda a patti, o che sia lotta. Pagina 115 di di Addio Fantasmi di Nadia Terranova: una figlia e una madre. La figlia che ha lasciato la sua città - Messina - e la sua casa per una vita a Roma (un lavoro e un marito) , viene richiamata dalla madre. La Casa necessita di alcuni lavori di riparazione, il tetto si sbriciola. Bisogna occuparsene, metterci, cura, fare ordine, e poi chissà disfarsene. Così bisogna metter via quello che si vuol salvare: oggetti, vestiti. La madre accasta i segni del passato, alla figlia interessa sono una scatola rossa. Cose che possono ancora servire, per la madre. Ricordi, per la figlia. Perché la prima vive, la seconda ricorda. La prima, la materia incandescente del dolore l’ha evitata, la seconda continua a portarsela dentro. Forse anche ad esserne prigioniera: «Hai permesso al tuo dolore di divorarti e la tua ferita è diventata più grande di te. Vivi come una schiava, sei la schiava di quello che ti è successo ed eri così anche a quattordici anni, e facevi schiava me», dice alla figlia colei che è stata la sua unica amica (Sara). Il dolore è un abbandono, una fuga, o una svolta. Dipende dal punti di vista.

Il padre: un padre che un giorno scompare. Un giorno qualunque. Si allontana e scompare. Niente tracce, niente corpo. Vive dentro una bolla questa famiglia, non ci sono nonni (morti), nè parenti. Gli amici perduti. La malattia allontana , spaventa, angoscia («la sua malattia mi esasperava», dice la madre alla figlia). Ed allora chi può scappa, lo fanno gli amici del padre, lo fa la madre. Resta la figlia, immobile. La malattia è la depressione, che progressivamente si impadronisce di tutto, della testa, dei pensieri, dei muscoli, del corpo. Il padre sprofonda in un letto, all’inizio fin quando riesce ancora a lavorare si infila nel letto con la camicia e i pantaloni. Perché quest’atto, questo dell’autoreclusione è solo una successione del precedente, ovvero insegnare. E perché a quest’uomo la malattia ha mutilato la forza, l’empatia, i pensieri. Non c’è più per lui una moglie e non c’è più la figlia, a cui spetta il compito di preparargli il piatto del pranzo, l’accudimento del cibo. Non vede, non ascolta, non gli importa di nutrirsi. La figlia ha tredici anni quando l’uomo smette di esistere. Ventitré anni dopo la figlia comincia il viaggio della riappropriazione. Prima del nome. Il nome della figlia, Ida, e il nome del padre, Sebastiano, ci saranno chiari solo alla fine della prima parte. Poi del corpo, infine della voce. Voce ed odore, perché di una voce e di un odore si compone un corpo, e con il corpo, una presenza. La scatola rossa è pronta per essere aperta. Ida può aprire la scatola rossa. Ida celebra il funerale di suo padre attraverso un altro funerale, drammatico come possano esserlo gli eventi fulminei ed incomprensibili.

Solo a questo punto Ida può accogliere la consapevolezza che «non esiste la felicità, ma esistono momenti felici». Può accogliere e lasciare andare la ragazzina che è stata. Ritrovare il marito. Andare avanti, vivere, permettersi di cambiare. Il tempo della narrazione è di appena quattro giorno, ogni moto è esplorato. Ciò che per tutta la vita è stato taciuto ora è esploso, le parole sono al tempo stesso analisi ed emozione. Scrittura di precisione nel cogliere e raccontare «ogni battito di ciglia». Scrittura che ci concede il dono dell’investigazione, ci dice che è possibile, ci dice che è possibile aprire la nostra scatola rossa e sopravvivere, ci porta dentro quanto di inespresso ognuno si trascina dietro.

Addio Fantasmi

Nadia Terranova

Einaudi, pp.203, 17 euro

