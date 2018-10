Meticcia, multietnica, mesmerica metropoli Londra

«Non puoi attraversare due volte la stessa città» afferma l’autore britannico dai natali moscoviti Zinovy Zinik. Una frase che illustra perfettamente il fascino della sfida intrapresa nel volume in cui l’ha scritta: Lucifer over London.Guida alla città adottiva. Qui nove londinesi - tutti, tranne una, rigorosamente non inglesi - si sono dati il compito di raccontare quella metropoli mesmerica, meticcia, multietnica ma profondamente monolingue, in perenne trasformazione e traduzione, che è Londra. Ognuno con la sua angolazione influenzata dalla cultura d’origine, ognuno nel suo inglese con inflessioni cinesi, arabe, russe, italiane, portoghesi o spagnole.

Un bell’esperimento nato in seno a Babel, festival di letteratura e traduzione di Bellinzona diretto dal londinese svizzero Vanni Bianconi, abile scopritore di talenti che firma uno dei racconti più belli: Loveless house. È un viaggio nel palazzone di fronte al suo appartamento che si chiama proprio così: «casa senza amore», un «condensatore sociale» (nelle intenzioni del progettista, l’architetto costruttivista georgiano Berthold Lubetkin) che la sa lunga sull’amore, sulle città ideali e in generale sulla tenuta delle utopie di fronte all’anarchia della biologia.

Divertente e interessante anche Previsioni dal mondo, della londinese messicana Chloe Aridjis, che si apre con uno strano bollettino meteo («Germania: un fronte geometrico avanza a est e a nord da grandi quadrilateri concentrati sopra Berlino e minaccia estrema spigolosità. Possibili frattali rovinosi, assiomi torrenziali e persino zeri isolati in arrivo da Colonia fino alla Baviera. Francia:...»). Prosegue con la bella ècfrasi dell’Animals in war memorial, un’impronta spettrale delle sagome degli animali morti al fianco dei soldati britannici o delle forze alleate, «una specie di negativo dell’arca di Noè dove gli animali marciano verso un destino tragico anziché verso la salvezza» e continua con riflessioni sulla dualità dell’esistenza degli immigrati. Riflessioni che sono anche la caratteristica dell’opera di Zinik che qui descrive una Londra matrioska: «città dentro città, con mondi dentro altri mondi» che si specchia in quella dell’epoca della Guerra fredda in Il mio meridiano zero, ragionamento attorno alla «cartografia interiore», griglia di meridiani e paralleli fondata sull’esperienza personale con cui ci si orienta nella vita e che talora si scontra con le mappe ufficiali, con tanto di «geonostalgia».

L’impermanenza è il filo conduttore di tutti gli scritti, vagabondaggi mentali tra il luogo di origine e d’approdo. E chi meglio di Saleh Addonia - nato in Eritrea da madre eritrea e padre etiope, cresciuto in un campo profughi in Sudan e poi in Arabia Saudita, rappresentante di quella comunità fantasma, priva di presente e identità che sono i migranti senza asilo - può rappresentare l’impermanenza? È suo infatti il bel testo (non al livello però di quelli sorprendenti del suo esordio Lei è un altro paese, Casagrande, 2018) che apre la raccolta: Il Film shop . Fa venire il mal di mare tanto il protagonista, quasi sordo come l’autore, ondeggia privo di punti di riferimento, riducendosi nei momenti di sconforto a noleggiare film già visti, «per sentirmi un po’ più al sicuro immagino».

Il racconto di questi ridondanti, iperstratificati e quasi impenetrabili sovraorganismi che sono le città mondo o le megalopoli odierne è un filone narrativo che sta dando risultati interessanti, che indaghi la lurida e sconfinata Lagos di A. Igoni Barrett, «città di milioni di stati in guerra tra loro», la vulcanica Delhi di Rana Dasgupta, il terrificante laboratorio a cielo aperto della globalizzazione che è la Kinshasa di Koli Jean Bofane, o la Maximum City di Suketu Mehta, o ancora la Città aperta di Teju Cole. Sono tentativi di riappropriarsi di costruzioni umane che ci hanno ampiamente sorpassato, di fermarle mentre ci sfuggono nel frenetico e farneticante mutamento, ben più veloce di quel che facciamo già fatica ad accettare. Un mutamento non solo spaziale ma anche culturale e genetico. Il meticciato che nel passato ha fatto la forza degli imperi e che ora rischia di far crollare staterelli impauriti. Lucifer Over London sarà anche un’istantanea per tramandare cos’era Londra prima della Brexit.

Lucifer over London. Guida alla città adottiva

AAVV

Humboldt Books, Milano, pagg.154, € 15

Xiaolu Guo, Vanni Bianconi e Saleh Addonia, tra gli autori del libro, saranno a Londra il 28 ottobre per incontrare i lettori nell'ambito del FILL - Festival of Italian Literature in London

© Riproduzione riservata