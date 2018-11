Morcheeba, la rivincita del trip hop

Roma non fu costruita in un giorno. E neanche il trip hop che, partendo dalla Bristol dei primi anni Novanta, un pezzo per volta ha conquistato il mondo. Il genere ha fatto della contaminazione (tra elettronica e soul, attitudine sperimentale e melodia) la propria cifra stilistica e, 20 anni dopo, si prende le sue belle rivincite. Ne sono prova i Morcheeba, quelli che per l’appunto Rome wasn’t built in a day la scrissero, facendone una hit planetaria. Sono rimasti in due - la cantante Skye Edwards e il polistrumentista Ross Godfrey - ma non hanno perso il vizio: è di giugno scorso la Blaze Away, nono album in studio.

C’è dentro tutto l’immaginario dei Morcheeba: dal blues anni Cinquanta all’hip hop anni Novanta, passando attraverso psichedelia, dub, reggae ed elettronica. Chi volesse testarne la tenuta live, ha tre occasioni: sabato 3 novembre all’Estragon di Bologna, domenica 4 novembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma e lunedì 5 novembre all’Alcatraz di Milano.

Cat Power, «Wanderer» sul palco

Nuova uscita discografica anche per Charlyn «Chan» Marshall, meglio nota come Cat Power: s’intitola Wanderer. è il decimo della lista e arriva sei anni dopo il precedente Sun. Indie rock con attitudine folk e una certa curiosità verso tutte quelle diavolerie dell’elettronica che assicurano un inconfondibile retrogusto dark per questa eccezionale figlia d’arte, con infanzia da girovaga in giro per gli States e apprendistato musicale consumato a New York, prima del debutto (Dear Sir) datato 1995. Notevole tenuta del palco, come non riuscirà difficile testimoniare a quanti assisteranno alle date all’Estragon di Bologna (5 novembre) e all’Alcatraz di Milano (6 novembre).

Il ritorno dei Tribalistas

Per gli appassionati di world music, si segnala un doppio appuntamento con la musica popular brasiliana: arrivano i Tribalistas, trio che esploso nel 2002 sulla scena internazionale con il singolo Já Sei Namorar che valse tre milioni di copie al loro album d’esordio. Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes si divideranno tra Milano (Teatro degli Arcimboldi, 8 novembre) e Roma (Auditorium Parco della Musica, 11 novembre) per uno spettacolo che, oltre a i brani del nuovo album Tribalistas (Universal Music) inciso a Rio de Janeiro nell’agosto del 2017, mette in fila hit come Passe em Casa e Velha Infância. Con loro sul palco ci saranno Dadi Carvalho (basso, chitarra elettrica, mandolino e tastiera), Pedro Baby (chitarre acustiche ed elettriche), Pretinho da Serrinha (cavaquinho) e Marcelo Costa (batteria).

