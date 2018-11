Addio al papà dell’Uomo ragno: è morto Stan Lee, il creatore dei supereroi Marvel

New York - E’ scomparso a 95 anni di età Stan Lee, leggendario protagonista dei fumetti americani con presa internazionale. La sua Marvel - di cui fu chief writer, editor e top executive, oggi società della Disney - ha portato prima sulla carta e poi in televisione e infine al cinema un universo di Supereroi in sintonia con i tempi spesso travagliati degli anni Sessanta e Settanta e ancora in grado di parlare alle nuove generazioni. Personaggi con super-poteri ma, rispetto alle originali creazioni della Dc Comics a cominciare da Superman, assai più complessi e con travagli interiori, neurosi e dubbi. Personaggi che vanno dall'Uomo Ragno a Daredevil. Lee, che per questo è stato definito un rivoluzionario de settore, si è spento in ospedale a Los Angeles.

Una nuova e indelebile vita - e soprattutto un incredibile successo economico, capaci di incassi plurimiliardari - le creazioni nate sotto l'ispirazione di Lee l'hanno trovata in anni più recenti sul grande schermo, con le serie di Spider Man, di Iron Man, di Hulk, degli Avengers e degli X-Men. Nei lungometraggi, Lee spesso faceva una comparsa a rimarcare la sua inesauribile energia e ottimismo.

«Non ci sarà mai più un altro Stan Lee», ha detto in un commiato particolarmente efficace Chris Evans, l'attore che per i film di Marvel ha impersonato piu ruoli in più serie, da Capitan America in film dedicati e nella serie dei Vendicagtori fino alla Torcia Umana nel Fantastici Quattro e Black panther. In totale i film della Marvel hanno incassato oltre 12 miliardi dollari.

Lee, in una vita a sua volta quasi da fumetto, era originario di New York, figlio di immigrati rumeni. A dieci anni era un avido lettore di Shakespeare come delle riviste popolari, con l'aspirazione, una volta finito il liceo, di diventare un scrittore. Ma nel 1940 fu assunto dalla Timely Publications che stava facendo il suo ingresso proprio nei comics. A Timely nacque la sua lunga partnership con il disegnatore Jack Kirby, già co-creatore di Capitan America. Durante la Seconda Guerra Mondiale Lee scrisse manuali di addestramento per le forze armate. Nel Dopoguerra arriva il tramonto dell'epoca d'oro dei super-super-eroi classici, stritolati da stanchezza e calo di qualità che portò anche a movimenti di censura. Ma nel 1961, sono le nuove creazioni di Lee che cominciano a fiorire e decollare, a cominciare dai Fantastici Quattro.

Nel 1962 è la volta del più iconico super-eroe di questa nuova generazione, Spider-Man, assieme al disegnatore Steve Ditko. L’uomo Ragno, lo studente liceale Peter Parker, ragazzo intellettuale e pieno di timidezze e perplessita'. Eroe della seconda metà del Ventesimo Secolo e oltre. Il resto è storia. O leggenda.



© Riproduzione riservata