Come «nasce» un bestseller. Parla Elisabetta Migliavada di Garzanti

Sapete qual è il romanzo più venduto? In testa a tutte le classifiche troneggia Charles Dickens con il suo A Tale of Two Cities: 200 milioni di copie. Più di recente il primato spetta al Codice da Vinci di Dan Brown che di copie ne ha vendute 80 milioni. In Italia il calcolo è presto fatto: le 50 milioni di copie de Il nome della rosa di Umberto Eco, premio Strega nel 1981 inserito da Le Monde tra i cento libri del secolo. Primati isolati in un mercato, quello italiano, in cui un romanzo viene considerato un successo se arriva alle 15mila copie e in cui la sfida del bestseller è sempre più ardua.

Faletti, Giordano, Tamaro, sono alcuni esempi, per non parlare di Elena Ferrante: il suo ciclo de L’Amica Geniale dopo aver espugnano quel fortino che è il mercato americano per i testi non in lingua inglese, si prepara a debuttare in televisione (dal 27 novembre su Rai 1) con una mega produzione, che vede la presenza della televisione statunitense HBO.

Di certo a fronte di un successo ci sono centinaia di tentativi andati a vuoto. Lo sanno bene gli editor e i direttori editoriali che ogni giorno si vedono arrivare sulle caselle di email decine di manoscritti. Elisabetta Migliavada, direttore della narrativa per Garzanti è una di questi, lei il suo bestseller l’ha trovato quando dalla Sardegna le è arrivato il primo mansoscritto di Cristina Caboni che, al suo esordio con Il sentiero dei profumi, venne subito paragonata per la capacità di coinvolgere il lettore e per il passo delle sue storie Clara Sanchez la scrittrice spagnola, pubblicata in Italia sempre da Garzanti, che con Il profumo delle foglie di limoneha venduto un milione di copie ed è stata in cima alle classifiche di vendita per anni

«La ricetta del bestseller perfetto - spiega Migliavada - non esiste, ed è anche il bello del nostro lavoro, perché non ci si annoia mai. Compito dell’editore è dotare il libro di tutti gli strumenti fondamentali per raggiungere il pubblico. Questo è un lavoro d'equipe, bello e complicato, che riguarda tante e diverse professionalità del mondo editoriale. Dall’editing, al titolo e la copertina, dalla distribuzione alla promozione con i librai e con i media, fino ad arrivare al momento in cui il libro può volare dai lettori, con le migliori ali possibili».

Dopo Il sentiero dei profumi e La rilegatrice di storie perdute, con l’ultimo libro, La Stanza della Tessitrice, Cristina Caboni, è stata consacrata dal mercato editoriale come una scrittrice da bestseller. Le trecentomila copie complessive vendute danno la misura di questo successo . Ma come nasce questa scoperta? «Ricordo ancora il giorno - dice Migliavada - in cui Il sentiero dei profumi è arrivato sulla mia scrivania e mi ha trasportato in un mondo unico e magnifico, costringendomi ad abbandonare qualsiasi altra cosa io dovessi fare (compresa una riunione). Sin dalle prime pagine il romanzo di Cristina Caboni aveva tutti gli ingredienti giusti: una voce nuova e originale, in grado di distinguersi nel panorama italiano per forza narrativa e calore. La scrittura pulita ed empatica. I protagonisti, così umani e ben caratterizzati. E un'idea incantevole, quella dei profumi in grado di cambiare la vita». Dai profumi ai tessuti, con questa ultima uscita Caboni “intreccia” una storia di memoria familiari che parte dall’apertura di un antico baule dove è custodito un abito che nasconde un segreto: vicino alle cuciture interne c'è un sacchetto che custodisce una frase di augurio per una vita felice. Da questa scoperta, Camilla, ripercorre la leggenda di Maribelle, una stilista che, all'epoca della seconda guerra mondiale, era famosa come «Tessitrice di sogni». Nei suoi capi erano nascosti i desideri e le speranze delle donne che li portavano.



© Riproduzione riservata