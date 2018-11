Dove rinascono i capolavori dell’arte

Letizia Montalbano trasmette la sensazione di chi unisce alla propria competenza una cura amorevole per il lavoro che svolge. Non è difficile immaginarla china sui disegni di Leonardo e Raffaello che ha restaurato anni fa, così come sembra indovinata nel ruolo di direttrice della scuola di alta formazione dei restauratori di domani, in quella che è un'eccellenza italiana: l'Opificio delle Pietre Dure, a Firenze.



Insegnare a far rivivere l'arte

L'occasione per un colloquio sul suo ruolo e sull'attività dell’istituto si presenta al VII Forum culturale di San Pietroburgo, dove diversi esponenti del mondo dell'arte e del Mibac a vario titolo hanno partecipato portando la loro esperienza. Montalbano, 59 anni, racconta che «coordina le attività didattiche fatte nei settori di restauro dell'opificio. Si tratta di un corso quinquennale di restauratore definito dal decreto 87 del 2009, nella sede fiorentina nata nel '78: prima era triennale, poi quadriennale poi finalmente è stato parificato ai cinque anni dei corsi universitari».



L'esame di accesso e sbocchi nel mondo del lavoro

Nella scuola di Firenze sono ammessi al massimo dieci studenti all'anno che entrano attraverso un concorso nazionale. «Le prove – afferma la direttrice – sono numerose e molto difficili, si va dal disegno a un esame attitudinale a una prova teorica che spazia dalla storia dell'arte alla chimica alla fisica ecc. Abbiamo riscontrato un aumento dei giovani, e tutti coloro che sono usciti dai nostri corsi stanno lavorando, in Italia o all'estero». Oggi c'è una task force a Spoleto, al cantiere del Santo Chiodo: «Vi lavorano cinque persone coordinate da noi per mettere in sicurezza le opere lesionate dal terremoti, cinquemila solo per l'Umbria. È una task force che si muove in caso di calamità, come è accaduto per l'Emilia Romagna».



Le opere restaurate

Ogni anno c'è un resoconto delle attività svolte dalla scuola in un bollettino che illustra i restauri più importanti. «Quest'anno abbiamo portato a termine i restauri dell' Adorazione dei Magi di Leonardo, della Resurrezione di Piero della Francesca (San Sepolcro), con l'inaugurazione, libri e pubblicazioni, dopo anni di lavoro. Stiamo per concludere il restauro della terza porta del Battistero di Firenze. I settori in cui interveniamo sono dodici, dai tessili alla carta ai bronzi, come i pulpiti di Donatello in San Lorenzo a Firenze».

Piero Della Francesca (1415/20-1492), La Resurrezione di Cristo, San Sepolcro (Marka)

L'ex ministro Dario Franceschini aveva istituito un progetto internazionale di collaborazione che finirà nel 2019, «l'International training projects: ha coinvolto varie eccellenze italiane nell'arte e nella ricerca, attraverso corsi e stage cui hanno partecipato anche ragazzi russi dell'Ermitage. Vorremmo rifare, inoltre, un master sulla conservazione delle opere d'arte contemporanea; ne abbiamo fatto un'unica edizione e vorremmo prevederne una seconda, 1.500 ore con 80 docenti. In quella prima occasione, nel 2011, ancora non si parlava di conservazione dell'arte contemporanea, che invece darà possibilità di lavoro. Ora ne parlano tutti». Intanto è uscita la graduatoria del concorso per i restauratori, «e forse avremo dai 20 ai 29 nuovi restauratori».

© Riproduzione riservata